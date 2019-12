Jaguar F-Type facelift : Le V6 uniquement hors Europe !

Jaguar profite de la fin d’année pour dévoiler la troisième phase de sa F-Type. Visuellement, les quelques changements mineurs s’articulent autour de nouveaux feux LED et d’un bouclier avant légèrement repensé.

Ce facelift sert principalement à intégrer un nouvel ordinateur de bord de 12,3 pouces et quelques nouvelles options de personnalisation intérieures. Les nouveaux sièges offrent pas moins de douze positions de réglages. Il est également possible de recouvrir le tableau de bord ou le ciel de toit en Alcantara.

Le V6 disparait du marché européen

En Europe, la palette de motorisations se décharge du V6 compressé, ne laissant plus le choix qu’entre un quatre cylindres et unV8. Du côté du quatre cylindres 2.0l, le coupé dispose d’une puissance de 300 chevaux envoyés exclusivement aux roues arrière, via une transmission Quickshift. Le V8 est quant à lui décliné en deux niveaux de puissance, avec possibilité d’opter pour une transmission intégrale. Ce moulin peut donc développer 450 et 575 chevaux pour la version haut de gamme. A noter qu’il s’agit toujours du V8 5.0l équipé d’un compresseur. Sa sonorité a cependant été muselée par l’ajout d’un filtre à particules, désormais obligatoire.

Sans rentrer dans le détail, Jaguar avance par la présente des améliorations au niveau du châssis, qui se traduisent par des performances plus prononcées, et une tenue de route améliorée. Les amortisseurs adaptatifs sont également nouveaux, ainsi que les ressorts, barres antiroulis, porte-fusée et rotules.

Enfin, tous les moteurs disposent de systèmes d’échappement actifs qui peuvent être activés ou coupés, en série ou en option. Les clients qui choisissent l’un des V8, 450 ou 575ch, bénéficient de la nouvelle fonctionnalité Quiet Start, qui permet un son plus discret et subtil au démarrage, les by-pass électriques du silencieux arrière demeurant fermés jusqu’à ce qu’ils s’ouvrent automatiquement sous une forte pression de l’accélérateur. À la demande, ce mode peut rester inactif en sélectionnant le mode Dynamic ou en actionnant le bouton dédié au contrôle de l’échappement avant de démarrer le moteur.

La nouvelle Jaguar F-Type est d’ores et déjà disponible à la vente, au prix de base de 64.490€.