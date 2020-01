La Volkswagen Golf 8 GTI se dévoile en partie avec une photo volée

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Dans quelques semaines, Volkswagen lèvera le voile sur sa nouvelle Golf 8 GTI, plus puissante et technologique que jamais. En attendant l’ouverture du Salon de Genève, un internaute a pu photographier un modèle de pré-série, probablement stationné dans un hangar appartenant au constructeur.

Nous pouvons y apercevoir la partie arrière de la Golf 8 GTI, reprenant dans les grosses lignes le design de la précédente version. Nous notons toutefois l’apparition de nouvelles jantes, de feux repensés, ainsi que d’un nouveau spoiler, plus imposant que celui de la Golf 7. Le diffuseur arrière profite également d’un lifting. Naturellement, les sorties d’échappements latérales font toujours partie des signes distinctifs du modèle.

Si rien n’a encore été officialisé, cette future Golf 8 s’équipera très probablement d’un nouveau quatre cylindres de 2.0l de cylindrée, doté de micro hybridation. Cette dernière permettra à la compacte sportive de gagner une poignée de chevaux et de précieux grammes de CO2 sur la moyenne annoncée pour les homologations européennes. En principe, le choix sera toujours laissé à l’acquéreur quant au choix de la boîte de vitesses… Probablement une DSG7 ou une boîte mécanique à six rapports. Côté puissance, nous devrions pouvoir nous attendre à une cavalerie contenue entre 245 et 290 chevaux.

En parallèle aux quelques évolutions mécaniques et stylistiques, la future Golf GTI embarquera l’entièreté des technologies présentées sur le modèle grand public.

Rendez-vous au début du mois de mars prochain pour sa présentation officielle !