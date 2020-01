La nouvelle Audi S3 photographiée dans un parking

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Si la variante sportive de la compacte n’est pas encore attendue pour Genève, Audi y dévoilera très certainement la version grand public de sa nouvelle A3. En plus de profiter de quelques évolutions stylistiques, cette nouvelle génération du modèle fera un fameux bond en avant en terme de technologie. En parallèle, l’offre de motorisations s’élargira, de manière à contenter tous les clients.

Dernièrement, un photographe amateur a pu réaliser quelques clichés d’un prototype de la nouvelle Audi S3. Comme les images en attestent, le look global reste semblable. Nous notons toutefois l’apparition de quelques détails retrouvés sur la dernière A1. Par exemple, la calandre en nids d’abeilles, l’aération visible entre la calandre et le capot, ou encore les feux arrière, plus fins qu’auparavant. En dehors de cela, le constructeur aux quatre anneaux ne bouscule pas les codes, et conserve les quatre (fausses?) sorties d’échappement et les boucliers plus agressifs pour la variante de milieu de gamme du modèle.

D’un point de vue mécanique, rien n’a encore été confirmé par Audi. Toutefois, nous pouvons nous attendre au maintien du quatre cylindres 2.0l, probablement assisté par une hybridation légère. Cela lui permettra de gagner sensiblement en couple et en puissance. Les premières rumeurs évoquent effectivement une cavalerie de 333 équidés pour la compacte sportive. Sa présentation devrait avoir lieu quelques mois après celle des déclinaisons « grand public » de la nouvelle A3.