Tesla a décidé de repenser sa politique en matière de garanties appliquées aux batteries et moteurs de ses modèles. Alors qu’ils profitaient d’une couverture de huit années, sans limitation de kilométrage, les nouveaux modèles vendus seront toujours couverts pour cette durée, mais avec un kilométrage qui ne pourra dépasser les 240.000 kilomètres.

Cette nouvelle mesure risquera de ne pas satisfaire les gros rouleurs, qui verront leur garantie sauter en quatre années, sur base d’un kilométrage annuel de 60.000 kilomètres. En parallèle, la garantie ne s’appliquera plus pour les batteries possédant une capacité inférieure à 70% de son potentiel d’origine.

Du côté des Model Y et Model 3, dans leurs versions « Standard » et « Standard Plus », elles seront couvertes pour une durée équivalente, mais avec une limite de 160.000 kilomètres.

La modification du contrat d’utilisation prévoit également une mesure permettant à l’entreprise de se couvrir des baisses de performances et d’autonomie causées par les mises à jour de sécurité, envoyées périodiquement aux véhicules de la marque. Ce dernier point fait suite à une récente vague d’indignation de la part de nombreux clients, persuadés d’avoir perdu de l’autonomie à la suite d’une mise à jour logicielle.