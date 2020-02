DS dévoile la DS 9 : hybridation et empattement allongé au menu

Après avoir présenté les DS 7 Crossback et DS 3 Crossback, DS nous dévoile la 9, qui vient officier au sommet de la gamme du constructeur. Bien que reposant sur la plateforme de la Peugeot 508, la berline gagne 18 centimètres en longueur, pour atteindre les 4,93 mètres. La largeur reste quant à elle identique, avec 1,85m.

La DS 9 repose en effet sur une nouvelle variante de la plateforme EMP2, dotée d’un empattement allongé, qui profite directement à l’habitabilité, bien plus conséquente que sur ses concurrentes du même segment.

Sous son capot, le choix s’étend entre des motorisations plug-in hybrides ou essence. Dans un premier temps, la berline est proposée avec un moteur essence PureTech, couplé à un moteur électrique, pour une puissance totale de 225 chevaux et une autonomie contenue entre 40 et 50 kilomètres. Une motorisation du même type sera prochainement annoncée, pour atteindre la barre des 360 équidés. A noter que cette dernière disposera d’une transmission intégrale. Dans tous les cas, la batterie conserve une capacité de 11,9 kWh. Elle alimente un moteur électrique capable de filer jusqu’à 135 km/h en mode 100% électrique. Un moteur PureTech essence de 225 chevaux est également au catalogue. Tous les modèles sont proposés avec une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

La DS 9 est dotée de série d’une suspension pilotée et couplée à une caméra, se chargeant de scanner la route, en vue d’adapter la rigidité de l’amortissement en fonction du type de revêtement. Dans le même temps, la berline s’équipe d’assistances telles que la vision nocturne, la surveillance de fatigue, ou encore de feux LED adaptatifs.

La voiture est également livrée avec un accès à une application smartphone, permettant d’utiliser ce dernier en tant que clé de contact.

En tant que vaisseau amiral du constructeur, la DS 9 fait la part belle aux éléments et gadgets luxueux. Les sièges arrière peuvent se munir du chauffage et d’une fonction massante, également disponible à l’avant. Toute la sellerie peut-être recouverte de cuir nappa et d’Alcantara, pour certaines zones.