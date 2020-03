La liste des motorisations de la future Mercedes-AMG SL est en fuite !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

En 2021, Mercedes-AMG devrait dévoiler la nouvelle génération de la SL, qui se voudra moins sportive, mais plus élégante que la GT. Si les premières informations évoquent en effet l’utilisation de la plateforme de la Mercedes-AMG GT, cette nouvelle SL bénéficiera d’un set-up différent, plutôt axé sur le confort et le luxe. Cette évolution lui permettra toutefois de gagner en poids et en performances en comparaison à l’actuelle génération.

En parallèle, le roadster pourrait se munir de deux fausses places arrière, à contrario de la GT. Quant aux motorisations, nos confères de Mercedes-Fans ont pu mettre la main sur un document interne au constructeur, évoquant les différentes motorisations qui seront proposées au catalogue.

L’offre débutera avec une version 43, qui, selon certaines rumeurs, pourrait passer de quatre à six cylindres – très certainement celui de la A 45 S. Il faudrait dès lors opter pour une version « 53 » afin de profiter du six en ligne, doté d’hybridation légère ou d’un système plug-in, en fonction de la version.

Pour les amateurs de sensations, Mercedes-AMG proposera toujours une SL 63, dotée d’un V8 bi-turbo, dont la puissance atteindra au minimum les 550 chevaux. A l’instar de la GT 4 Portes, la SL recevra une version haut de gamme « 73 e », s’articulant autour du même V8, assisté ici par un moteur électrique. Sur la GT Berline, cette motorisation devrait recevoir une puissance avoisinant les 800 chevaux.

Rappelons que Mercedes-AMG refondra sa gamme au fil des prochains mois/années, afin de se conformer aux nouvelles exigences de l’Union Européenne en matière d’émissions de CO2. Dans un délai relativement court, la future C 63 devrait d’ailleurs se passer de V8.