Porsche présente son premier modèle Heritage Design

Porsche a dévoilé aujourd’hui son premier modèle de la lignée héritage, ayant pour but d’allier les livrées d’époque aux modèles actuels. Illustration parfaite avec l’arrivée de la nouvelle 911 Targa 4S Heritage Design, directement inspirée du modèle des années 50.

Le carnet de commandes est désormais ouvert et la voiture rejoindra les concessions à partir de l’automne 2020. Cette édition est limitée à 992 exemplaires, clin d’œil au code modèle interne. Parallèlement à l’introduction de cette édition spéciale, des éléments intérieurs choisis seront intégrés au pack Heritage Design disponible pour tous les modèles 911 actuels. Par ailleurs, Porsche Design a conçu un chronographe haut de gamme, en édition limitée également et exclusivement destiné aux acheteurs du modèle de collection.

A l’extérieur, cette 911 Targa se distingue par un magnifique rouge « Cherry Metallic », agrémenté d’un lettrage Porsche et d’un numéro sur les flancs. L’intérieur rend également hommage au passé : l’habitacle s’habille d’une sellerie bicolore exclusive combinant cuir Bordeaux Red et cuir Club OLEA Atacama Beige ou cuir noir et cuir Club OLEA Atacama Beige. L’utilisation du velours côtelé sur les sièges et les garnitures de porte marque le retour d’une matière déjà employée dans la Porsche 356, ravivant l’esprit et la mode des années 1950. Un badge métallique sur la garniture de tableau de bord porte le numéro individuel de l’édition limitée.

Pour rappel, la nouvelle Porsche 911 Targa 4S, utilisée dans le cadre de cette édition spéciale, est animée par un six cylindres à plat de 3.0l de cylindrée, développant 450 chevaux. Associé à une boîte automatique à huit rapports, il est en mesure d’expédier la 911 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes.