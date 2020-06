Voici la nouvelle Skoda Octavia Scout

Pour la troisième fois, Skoda a décliné son Octavia en une version « tout-terrain ». Cette dernière se repose aujourd’hui sur la toute nouvelle génération de la Skoda Octavia.

Visuellement, nous retrouvons donc une Octavia classique, agrémentée de bardages en plastique non peint, à la manière des Audi Allroad. Le constructeur en a profité pour allonger cette Octavia Scout de 16 mm et l’élargir de 15mm, de manière à offrir 30 litres de plus au niveau du coffre, avec un volume total porté à 640l. Elle se distingue également par des boucliers repensés et par l’installation de jantes spécifiques.

Du côté des motorisations, Skoda propose pour la première fois une transmission à roues motrices avant, en plus des versions à quatre roues motrices. En diesel, un nouveau 2.0l TDI de 200 chevaux et 400 Nm fait son apparition dans la gamme. Pour les plus raisonnables, nous retrouvons un diesel 2.0l délivrant 115 ou 150 équidés. En essence, l’offre débute avec un 1.500 de 150 chevaux. En optant pour la boîte DSG7, le bloc s’équipe d’une hybridation légère, favorisant un gain de couple et une diminution de consommation d’environ 10%. Skoda propose également un 2.0l TSI décliné en versions de 190 et 200 chevaux. Ces deux derniers sont systématiquement associés à la transmission intégrale et à la boîte DSG.

Toutes les informations concernant les disponibilités de la nouvelle Skoda Octavia Scout seront publiées dans le courant du mois de juillet.