78 kilomètres d’autonomie pour la nouvelle Audi A3 40 TFSI e

Audi entend bien exploiter sa nouvelle A3 pour séduire les flottes d’entreprise, avec sa nouvelle version plug-in hybride, 40 TFI e. Articulée autour d’un quatre cylindres 1,4l offrant 150 chevaux et d’un bloc électrique de 80 kW, la compacte dispose de 204 équidés, pour un couple de 350 Nm. De quoi permettre à la compacte d’atteindre les 100 km/h en 7,6 secondes.

Côté consommation, cette association, bien exploitée, permet d’atteindre une moyenne oscillant entre 1,5 et 1,4l / 100 kilomètres, pour des émissions de CO2 comprimes entre 34 et 30 grammes par kilomètre parcouru. Une boîte de vitesses S tronic à six rapports transfère le couple des moteurs thermique et électrique à l’essieu avant.

Une batterie améliorée mais pas changée

La batterie lithium-ion est située sous le soubassement du véhicule, au niveau des sièges arrière de l’A3 Sportback 40 TFSI e. Ses 96 cellules prismatiques stockent 13,0 kWh d’énergie, soit près de 48 % de plus que le modèle précédent. Aucune modification n’a été apportée à la batterie haute tension de l’ensemble ; les progrès résultent de l’amélioration de la chimie des cellules. Un circuit de refroidissement séparé contrôle la température de la batterie. Il peut également être associé au système de climatisation, si nécessaire. Cela permet aux clients de rouler à l’électricité même lorsque la température extérieure est élevée.

e-tron Charging service

Audi livre de série sa compacte hybride rechargeable avec un câble de recharge de 230 volts. L’A3 Sportback 40 TFSI e se recharge à une puissance maximale de 2,9 kW. Il faut un peu plus de quatre heures pour recharger entièrement une batterie complètement vide. Aux bornes de recharge publiques, la voiture se recharge à l’aide d’un câble mode 3. L’e-tron Charging Service rend la recharge itinérante particulièrement pratique. Il couvre la plupart des pays d’Europe et une seule carte donne accès à environ 150 000 points de recharge.

L’A3 Sportback 40 TFSI e sera commercialisée sur de nombreux marchés européens à l’automne 2020. En Belgique, son prix débute à 37 980€.