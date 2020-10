Ford Fiesta ST : Une édition limitée pimentée et limitée à 500 exemplaires

Ford, avec sa dernière Fiesta ST, Ford propose très probablement la meilleure citadine sportive du moment. Avec son trois cylindres 1,5l délivrant 200 chevaux et un châssis taillé aux petits oignons, elle dispose de performances honorables et d’un comportement très fun.

Afin de pimenter la chose, Ford a toutefois décidé de créer une édition limitée de la Fiesta ST. Subtilement baptisée « ST Edition », cette Fiesta se distingue par une hauteur de caisse réduite de 15 millimètres à l’avant et de 10 millimètres sur l’essieu arrière. Ce nouveau système d’amortissement est proposé avec une dizaine de réglages, permettant de l’adapter à une conduite sur route, ou piste, par exemple.

Proposée pour l’occasion avec un magnifique « bleu azur, » la bombinette reçoit aussi de très jolies jantes de 18 pouces, permettant au passage de réduire le poids du bolide de 8 kg. Le look sportif est renforcé par l’apparition d’un spoiler et d’un nouveau diffuseur noir brillant. A son bord, de nouvelles garnitures et surpiqûres bleues sur les cuirs viennent rappeler que nous sommes à bord d’une édition spéciale.

Comme indiqué plus haut, cette édition limitée n’apporte pas de nouveautés du côté du moteur. Le trois cylindres fournit toujours 200 chevaux et 290 Nm de couple. La puissance est transmise aux roues avant par l’intermédiaire d’une boîte mécanique à six rapports. Le 0 à 100 km/h est abattu en 6,5 secondes.