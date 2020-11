BMW iX : Philosophie minimaliste pour le SUV électrique

Alors que son SUV électrique est encore en développement, BMW nous présente déjà son iX, qui misera sur son côté minimaliste pour séduire.

Visuellement, le SUV profite d’un design bien à lui, qui suit dans la continuité du design des modèles « i » de la marque. A l’instar de la Série 4, il arbore également une calandre xxl. En terme de taille, il est directement comparable à un X5.

Profitant déjà de la cinquième génération de motorisation électrique eDrive, ce BMW iX inclut deux moteurs électriques, alimentés par de nouvelles batteries ayant pour particularité de ne plus utiliser de terres rares. Le prototype dispose ainsi d’une puissance de 500 chevaux et d’une consommation de l’ordre de 21 kWh par 100 kilomètres, selon la norme WLTP. Toujours selon cette dernière, il est donc en mesure de réaliser plus de 600 kilomètres sur une charge.

Cette nouvelle génération de motorisation peut accepter des bornes offrant jusqu’à 200 kW. La batterie peut ainsi être chargée de 10 à 80% en moins de quarante minutes. Le constructeur explique que la batterie peut gagner environ 120 kilomètres d’autonomie en dix minutes de charge sur une telle borne. Il faut moins de 11 heures pour charger la batterie haute tension de 0 à 100 % à 11 kW à partir d’une Wallbox.

A son bord, les matériaux recyclés et organiques sont assemblés pour offrir une ambiance minimaliste. En dehors de quelques boutons indispensables, le iX embarque un grand écran disposant d’un système multimédia entièrement revu. Il faudra toutefois encore patienter pour en savoir plus concernant les technologies qu’il embarquera.

Le BMW iX sera présenté officiellement dans le courant de l’année prochaine.