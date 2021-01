Vidéo : Il se filme au volant de sa BMW M4 à 280 km/h quand un automobiliste se rabat sur lui

Bien qu’il soit encore autorisé en Allemagne de filer à toute vitesse sur certaines autoroutes, la législation n’a pas un rôle de bouclier contre certains conducteurs plus distraits.

Le conducteur d’une BMW M4 qui « avionnait » à plus de 270 km/h en a fait les frais, et a bien failli être victime d’une très violente collision avec une Mazda, qui entamait un dépassement sans se rendre compte de l’arrivée de la sportive dans ses rétroviseurs. Si la loi autorise la circulation à haute vitesse sur certaines portions d’autoroute, qui est le plus à blâmer selon vous ? Une personne circulant aussi rapidement dans la circulation ou l’automobiliste distrait ou simplement peu habitué à voir des véhicules circuler aussi rapidement sur route ouverte ? Le débat est lancé !

Quoiqu’il en soit, le conducteur de la BMW M4 peut remercier le système de freinage très performant de son coupé, ainsi que ses bons réflexes, qui ont certainement permis d’éviter un scénario catastrophique.

Pour rappel, la BMW M4 est animée par un six cylindres en ligne 3.0l bi-turbo développant 450 chevaux et 550 Nm de couple. Cette puissance est ici transmise aux roues arrière via une boîte DKG à sept rapports. Il existe également une variante dotée d’une boîte mécanique.