Porsche présente un Boxster rendant hommage à sa première génération

Chez Porsche, on aime lancer des éditions spéciales pour rendre hommage à d’anciens modèles iconiques. Cette année, c’est le Boxster qui reçoit une édition exclusive, conçue pour les 25 ans du modèle, apparu en 1996.

Avec une production limitée à 1250 exemplaires, ce Boxster 25 Years repose sur une version GTS, animée par un somptueux six cylindres de 4.0l de cylindrée respirant à l’air libre. Il développe une puissance de 400 chevaux et est couplé à une boîte mécanique. Cette version spéciale se distingue donc par une livrée articulée autour de la teinte Neodyme : un brun aux reflets cuivrés, que l’on retrouve au niveau des jantes, des entrées d’air latérales et du sigle arrière.

Porsche propose le Boxster 25 Years en GT Silver Metallic, mais aussi en Jet Black Metallic et en Carrara White Metallic. Le bouchon du réservoir à carburant réserve une autre surprise puisqu’il est orné du monogramme Porsche de la gamme Exclusive Design. Il brille dans un look alu, tout comme les sorties du système d’échappement sport à finition haute brillance. L’encadrement du pare-brise adopte quant à lui un noir contrastant.

l’intérieur, quant à lui, contraste avec une teinte bordeaux et une capote de la même couleur. L’édition spéciale arbore également une grande partie du catalogue d’options, de manière à être proposée « tel qu’elle » au client. Le nouveau modèle Boxster 25 Years peut être commandé dès à présent et fera son entrée à la fin du mois de mars 2021 chez les concessionnaires. En Belgique, les prix démarrent à 97 924,09 euros, TVA et équipements spécifiques au pays compris.