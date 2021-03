Airbags défectueux : Audi rappelle toutes ses A3, S3 et RS 3 produites entre 2015 et 2020

Audi vient de confirmer un rappel de masse pour toutes les A3, S3 et RS 3 produites entre 2015 et 2020, suite à la découverte d’un problème au niveau du système de détection de chocs pour le siège passager avant. Ce dernier pourrait ne pas déclencher l’airbag en cas d’accident. La campagne, officialisée par Audi USA, concerne donc la production internationale du modèle.

Selon le rapport publié par Audi, un témoin sur le tableau de bord pourrait s’allumer de manière aléatoire pour signaler un défaut d’airbag sur la quasi totalité des modèles produits entre 2015 et 2020. En cas d’accident, il y a donc un fort risque pour que l’airbag passager ne se déclenche pas. En attendant de mettre en place la stratégie de rappel pour ce problème, le constructeur allemand conseille aux propriétaires d’A3, S3 et RS 3 de ne plus accueillir de passagers sur le siège avant.

S’il est à l’heure difficile de chiffrer le nombre de véhicules concernés, le rappel touche 153.152 véhicules aux Etats-Unis. Tous les clients impactés seront contactés prochainement afin de planifier un passage en concession, en vue de corriger le problème. Etant donné que la quatrième génération de l’Audi A3 a été présentée en mars 2020, rien n’exclut la présence de ce bug sur les premiers exemplaires livrés.