Audi présente son nouveau Q4 e-tron 100% électrique

Pour le lancement de son nouvel SUV 100% électrique, le Q4, Audi présente d’entrée de jeu trois motorisations, 35, 40 et 50 Quattro. Reposant sur la plateforme MEB, le SUV partage beaucoup de points communs avec la Volkswagen ID.4, placée sur le même segment.

Comme à son habitude, Audi nous dévoile un SUV proposé sous une forme « traditionnelle » ou de coupé – Sportback comme il aiment les appeler. En se rapprochant plutôt bien du concept dévoilé en 2019, ce Q4 se montre massif et plutôt bien intégré dans le reste de la gamme Audi. Sur le plan aérodynamique, le Q4 e-tron atteint un coefficient de traînée de 0,28, et la version Sportback obtient une valeur encore meilleure, avec un coefficient de traînée de 0,26.

Via le catalogue d’options, il peut s’équiper de feux LED Matrix, reconnaissables avec leurs animations et leur architecture jouant un rôle majeur dans le look de la voiture; à noter qu’il est ici possible de choisir quatre signatures LED dans le système multimédia de la voiture, via un menu. Comme pour les autres modèles Audi, les clients peuvent opter pour une finition de base ou pour le pack Advanced S Line, comprenant des jantes spécifiques, des boucliers plus agressifs et un intérieur globalement mieux fini.

Avec ses 4,59 mètres de long, le Q4 vient se placer tout logiquement entre les Q3 et Q5; ce qui lui permet de profiter d’une excellente polyvalence pour les personnes désireuses d’avoir de l’habitabilité sans devoir opter pour une voiture plus grosse. Sans tunnel central, le troisième passager arrière profite également d’une meilleure position lors de trajets. A l’avant, cela se traduit par une console centrale simplifiée et offrant un grand espace de rangement sous les commandes de transmission. Selon le positionnement des dossiers des sièges arrière, la capacité du coffre oscille entre 520 et 1 490 litres dans le Q4 e-tron et entre 535 et 1 460 litres sous le hayon électrique de la version Sportback. Les deux modèles peuvent tracter des remorques d’un poids maximal de 1 000 kg (freinées, pente de 12 %), les versions quattro pouvant même tirer jusqu’à 1 200 kg.

Actuellement, l’offre repose sur une combinaison de deux variantes de batteries et de trois motorisations. Sur le Q4 35 e-tron, disposant de la petite batterie (52 kWh) et d’un unique moteur (arrière) délivrant 170 chevaux, l’autonomie proposée est de 341 kilomètres en cycle WLTP. Le Q4 40 e-tron, fort de 204 équidés, embarque pour sa part une batterie de 77 kWh, pour une autonomie de 520 kilomètres. Enfin, le Q4 50 Quattro s’équipe de la même batterie, mais exploite un second moteur placé à l’avant. Ce package lui permet de développer une puissance totale de 299 chevaux, avec une autonomie de 497 kilomètres.

Les deux nouveaux SUV électriques d’Audi peuvent être rechargés avec des puissances différentes en utilisant le courant alternatif (CA, ou AC) et le courant continu (CC, ou DC), selon la batterie. La batterie compacte peut atteindre jusqu’à 7,4 kW en recharge en courant alternatif et jusqu’à 100 kW en recharge haute puissance HPC (high-power charging) en courant continu. De série, la batterie dotée de la plus grande capacité autorise jusqu’à 11 kW en courant alternatif et jusqu’à 125 kW en HPC.

Les premiers exemplaires seront livrés en Belgique d’ici le mois de juin prochain, avec un prix de base de 41.990€ pour le Q4 35 e-tron. Le Q4 40 e-tron sera proposé à partir de 48 500 euros et le Q4 50 e-tron quattro (S line compris) à partir de 56 350 euros. Le modèle Sportback coûtera environ 2 000 euros de plus.