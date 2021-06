Le Kia Sportage se réinvente au travers d’une nouvelle génération

Pour se remettre dans la course face à ses concurrents, tous très affutés, Kia nous dévoile aujourd’hui la nouvelle génération de son Sportage. Pour le coup, Kia a décidé de repartir d’une feuille blanche pour son SUV, avec un design entièrement redéfini.

Le SUV « rondouillet » devient ainsi plus massif et dynamique, tout en s’affichant sous un air bien plus premium. La face avant évolue avec une calandre en nid d’abeilles plus massive, entourée par des feux LED dont la signature a été modifiée. Sur les flancs, on constate une ligne « coupée », dont les consommateurs sont très friands.

A son bord, le changement est aussi radical. Sans grande surprise, Kia surfe sur la vague de l’ultra connectivité en proposant un système multimédia exploitable dans le combiné d’instruments digital et dans un grand écran tactile. Si le constructeur n’a dévoile que peu d’informations, les photos permettent de voir que tout l’habitacle a été repensé. Outre l’apparition de nouvelles options de personnalisation, on ne peut que constater une nette amélioration du design, bien plus luxueux que sur la précédente version. Inutile de préciser que le SUV sera livré avec une large panoplie d’assistances à la conduite.

Du côté des motorisations, il faudra encore patienter quelques temps pour en savoir plus. Néanmoins, nous pouvons imaginer que Kia piochera dans les motorisations du Hyundai Tucson, reposant sur la même base. On devrait donc y retrouver des blocs diesel et essence ainsi que plusieurs motorisations électrifiées, allant du mild hybrid au plug-in.

Selon le communiqué, le nouveau Sportage devrait être lancé sur le marché d’ici la fin de l’année. D’autres informations à son sujet suivront sous peu.