Belgique : Coyote s’associe à nouveau avec le gouvernement pour sensibiliser les conducteurs contre l’alcool et l’usage du téléphone

Malheureusement, les fêtes de fin d’année sont souvent synonymes de tragiques accidents sur les routes, souvent causés par une consommation d’alcool excessive. Pour tenter de sensibiliser les automobilistes, Coyote s’est encore une fois associé avec le SPF mobilité pour publier une campagne ayant pour but d’avertir les conducteurs des dangers de la conduite en état d’ébriété ou de l’usage du téléphone au volant.

« Nous voulons agir sur deux causes majeures d’accident: la consommation d’alcool et l’utilisation du téléphone en conduisant. Notre système communautaire veut sensibiliser ses membres à ces comportements dangereux, au même titre que nous les avertissons en temps réel et avec une précision extrême des dangers qu’ils peuvent rencontrer sur la route. Notre préoccupation centrale est d’améliorer la sécurité routière et cela passe avant toute chose par la prévention. » a expliqué le directeur de Coyote Benelux, Vincent Hébert.

En cette fin d’année 2019, des messages d’avertissement ciblés seront envoyés à tous les membres de la Communauté Coyote. Le premier concernera la consommation d’alcool: « Ne gâchez pas vos fêtes de fin d’année à cause d’un verre de trop, l’alcool au volant est dangereux ».

Le second portera sur l’utilisation du GSM au volant : « Ne gâchez pas vos fêtes de fin d’année à cause d’un sms ou d’un mail au volant »

Ces messages apparaîtront chaque jour au démarrage des boîtiers et de l’app Coyote, du 25 novembre 2019 au 12 janvier 2020.