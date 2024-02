Essai : Ford Ranger Raptor 2024 3.0 EcoBoost

A une époque faisant la part-belle au wokisme et à la “bien-pensance” écologiste, difficile de rester de marbre face à la proposition de Ford Belgique, nous invitant à passer une semaine au volant de leur nouveau Ranger Raptor, dans sa version 3.0l EcoBoost.

Dévoilée en 2022, la dernière génération du Ranger s’est développée autour d’une version améliorée de plateforme T6 de la précédente version. Nonobstant une évolution minime des mensurations, le pick-up profite d’une esthétique nettement améliorée et presque calquée sur celle du modèle US, le F-150. Dans sa version Raptor, le ton est directement donné avec un bouclier avant très massif et un capot moins “pentu”. Il s’agit d’un véritable parpaing, nettement plus aguicheur (à condition d’être réceptif à ce type d’engin) que la précédente version.

A son bord, nous découvrons une nouvelle planche de bord, également plus en lien avec le produit américain. Au milieu de ce dernier, trône une gigantesque tablette verticale de 12 pouces et équipée de l’interface SYNC4. Malgré la taille du système, Ford a eu l’excellente idée de conserver des commandes de climatisation mécaniques, bien que tout puisse être géré depuis l’écran.

Outre cette nouveauté, le conducteur a désormais droit à un compteur numérique, personnalisable et adaptatif, selon le mode de conduite sélectionné. Les modes de conduite sont quant à eux gérés via une molette disposée sur la console centrale. Si l’intérieur révèle énormément de plastiques durs, nous saluons la qualité d’assemblage.

Alors que le F-150 Raptor rejoignait les victimes du downsizing il y a quelques années avec la suppression du V8, au profit d’un V6 de 3.5l développant 450 chevaux, rien ne pouvait laisser présager que son petit cousin européen débarquerait sur le marché avec un moteur à peine plus petit. Sous le capot de “notre” Raptor, nous retrouvons, en effet, un V6 3.0l développant tout de même 292 chevaux, pour un couple de 491 Nm. Sans surprise, le moteur est associé à une boîte automatique à dix rapports, dont l’étagement peut être adapté selon les circonstances.

A défaut d’être raisonnable au vu des consommations affichées, cette nouvelle motorisation a le mérite de rendre le Raptor plus expressif et impressionnant qu’avec son petit quatre en ligne diesel. Bon, avec ses 2.45 tonnes à vide, les 290 chevaux ne sont pas de trop, et, s’il ne faut pas s’attendre à des performances incroyables, le 0 à 100 km/h est tout de même abattu en 7,9 secondes. Mode sport actif et clapets ouverts, le moteur délivre en bonus un timbre très sympathique.

Conçu pour la perf en dehors des sentiers battus, c’est tout naturellement que le pick-up reçoit un blindage sous les éléments sensibles, ainsi qu’une hauteur de caisse revue à la hausse. Les marchepieds thermolaqués fournis de série sont d’ailleurs bien utiles pour grimper à bord.

Au niveau des liaisons au sol, le Ranger Raptor est livré avec un pneu tout-terrain BF-Goodrich et un système d’amortissement FOX à commande électronique. Dans les grandes lignes, des capteurs et accéléromètres permettent de régler de manière individuelle les réglages de détente et de compression de la suspension, au profit du confort ou de l’efficacité, selon l’usage.

Dans les faits, ce système nous a conquis, et ce, dans toutes les situations pouvant être rencontrées au quotidien. Sur des terrains accidentés et à allure normale, l’amortissement offre un confort jamais rencontré sur un autre pick-up. En raison des conditions climatiques au moment de notre essai, nous n’avons cependant pas été en mesure de le tester à son plein potentiel en off-road. A condition de s’accommoder d’une consommation à “l’américaine” et d’un grip hasardeux sur route humide, le Ranger Raptor réalise une prestation plutôt correcte. Après une semaine d’essai, notre consommation d’essence s’est figée à 13,6l/100 km.

Avec un prix de base de 56.715€ HTVA en Belgique, le Ranger Raptor s’adresse principalement aux professionnels, encore en mesure de profiter du régime utilitaire, nettement plus avantageux sur le plan fiscal. Pour le particulier, le Ranger Raptor s’associe à une TMC de 4957 €, un malus de 2500€ et une taxe annuelle de 980€. Notre modèle d’essai avec sa teinte “Code Orange” et le Raptor Pack, est proposé à un prix HTVA de 63.715€.

Notre conclusion

Malgré le sursis planant sur ce type de véhicule, Ford a enfin pu proposer une sérieuse alternative à son F-150 Raptor pour le marché européen. Contrairement à la première version qui offrait déjà de bonnes performances, ce nouveau millésime apporte la bonne touche sensationnelle que l’on cherche sur un pick-up de l’extrême.