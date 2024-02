La Skoda Octavia se met à jour

Skoda vient de présenter le lifting de mi-carrière de son actuelle Octavia, présente sur le marché depuis 2020. Elle profite ainsi de quelques nouveautés esthétiques et mécaniques.

Outre l’arrivée de nouvelles optiques LED à l’avant, le bouclier s’affiche sous une nouvelle forme, mieux intégrée, et moins “plastique”. Les plus observateurs remarqueront également l’intégration de la nouvelle identité de la marque dans les logos et monogrammes. Les feux LED font désormais partie de la dotation de série du modèle. En option, il sera possible d’opter pour les LED matriciels de seconde génération. En plus d’agrémenter l’aspect de la voiture, ils exploitent de nouveaux modules garantissant un éclairage encore plus puissant et réactif.

A son bord, Skoda évoque l’arrivée de nouveaux matériaux durables et d’un système multimédia revu. Un écran tactile de 10 pouces est proposé de série, bien qu’un système de 13 pouces soit proposé via la liste des options. Nous notons également la présence de série de la climatisation bi-zone et la présence d’un plus grand nombre de ports USB-C dans l’habitacle. Poru surfer sur la vague IA, le fabricant explique que l’assistant de la voiture sera lié à ChatGPT, dans le but d’améliorer la pertinence de ses réponses.

Du côté des motorisations, le plug-in hybride disparait, au profit de motorisations à hybridation légère sur les essences à boite automatique. Le 1.0l TSI est, lui aussi, supprimé, laissant le rôle d’entrée de gamme à un 1.5l TSI à quatre cylindres.

Essence

1.5 TSI 115ch (boite manuelle)

1.5 TSI 115 mHEV (DSG)

1.5 TSI 150 (boite manuelle)

1.5 TSI 150 mHEV (DSG)

2.0 TSI 204 (transmission intégrale)

2.0 TSI 265 (boite manuelle)

Diesel

2.0 TDI 115 (boite manuelle)

2.0 TDI 150 (DSG)

Pour les amateurs de sportivité, Skoda a maintenu sa variante RS, profitant au passage d’un gain de puissance de 15 kW, portant la cavalerie à 265 chevaux.