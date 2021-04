Skoda présente une édition SportLine pour son Octavia

Nos uniques bénéfices sont tirés de la publicité. A cet effet, nous apprécierions grandement que vous desactiviez votre bloqueur pour notre site. Les pubs affichées sont non intrusives.

Merci pour votre soutien.

Dans l’optique de proposer un look se rapprochant du modèle RS aux motorisations classiques de son Octavia, Skoda a présenté une édition SportLine, disponible dès à présent. Ce pack permet en effet à la berline ou au break de s’afficher sous des airs plus dynamiques, avec l’intégration de boucliers plus anguleux, de finitions noires brillantes et de jantes spécifiques de 19 pouces, proposées en option.

A l’intérieur, l’ajout du pack Sportline se traduit par l’apparition d’Alcantara et de matériaux propres à la finition (photos à suivre). En plus de cela, la familiale reçoit des sièges sport à l’avant, offrant plus de maintien et une ambiance plus sportive dans l’habitacle. Pour finir, le cockpit profite d’un volant sport multi-fonctions badgé d’un sigle « Sportline ».

Comme indiqué en début d’article, ce pack est proposé sur un large panel de motorisations, allant des modèles CNG aux modèles diesel/essence, en passant par les motorisations plug-in hybrides. L’offre repose en outre autour de blocs à trois et quatre cylindres, offrant une puissance allant de 110 à 245 chevaux. Découvrez notre essai de la nouvelle Skoda Octavia en cliquant ici.