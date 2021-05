Skoda présente sa nouvelle Fabia

Skoda vient de dévoiler la nouvelle génération de sa Fabia, reposant pour la première fois sur la plateforme MQB A0, qu’elle partage avec les Audi A1, Seat Ibiza et autres citadines du groupe. Visuellement, la citadine évolue grandement en abandonnant ses lignes carrées, au profit de formes plus arrondies, directement inspirées de la Scala, sa grande sœur. Outre son style modernisé, elle affiche un cX impressionnant de 0,28, qui lui permettra de se montrer plus efficiente que jamais.

Par rapport aux trois premières générations, la dernière ŠKODA FABIA est plus grande à l’intérieur comme à l’extérieur, tandis que son poids reste pratiquement inchangé. Avec une longueur de 4 108 mm, elle dépasse pour la première fois la barre des quatre mètres. Par rapport à sa devancière, la nouvelle FABIA est plus longue de 111 mm, son empattement a augmenté de 94 mm pour atteindre 2 564 mm et, avec 1 780 mm, elle est plus large de 48 mm. Dans le coffre, cela se traduit par un volume évoluant de 50 litres, pour un total de 380 litres.

Dans la continuité des améliorations aérodynamiques qui ont été apportées à cette nouvelle génération, la Fabia embarque un volet de radiateur actif à l’avant, capable de s’ouvrir ou de se fermer selon la vitesse. Grâce à cela, Skoda annonce une économie d’environ 0,2 litres d’essence aux cent kilomètres dans les meilleurs cas. Outre le gain de consommation, cela lui permet de grappiller jusqu’à cinq grammes de CO2 aux homologations.

Avec toutes ces améliorations esthétiques, la citadine est bien fournie en options de personnalisation, avec neuf teintes proposées et plusieurs dessins de jantes, allant de 14 à 18 pouces.

Nouvelle plateforme oblige, l’intérieur de la Fabia évolue grandement. En dehors de l’architecture qui vient se calquer sur les Skoda les plus récentes, la « petite » citadine reçoit ce qui se fait de mieux en matière d’assistances et de connectivité. Son système multimédia embarque Apple CarPlay/Android Auto et les services connectés Skoda, disponibles sur Smartphone. Pour le combiné d’instruments, l’affichage est désormais assuré par une dalle LED, fournie de série. Pour la première fois de son histoire, la Fabia peut également être équipée d’une climatisation bi-zone.

Pour son lancement, la Skoda Fabia de nouvelle génération sera proposée avec une large palette de moteurs MPI et TSI. Au sommet de la gamme, nous retrouvons un trois cylindres 1.5l TSI de 150 chevaux, couplé de série à une boîte DSG à sept rapports. En milieu de gamme, Skoda proposera un 1000 TSI de 110 ou 95 chevaux, pouvant être associé à une boîte mécanique à cinq rapports ou à la DSG. Pour les plus petites puissances, Skoda fait appel à un 1000 MPI disposant de 65, voire 80 chevaux. Avec un réservoir de 50 litres proposé en option (40l de série), la nouvelle Fabia peut ainsi parcourir jusqu’à 900 kilomètres sur un plein avec toutes les motorisations, sur base du cycle WLTP.