Comment casser une vitre de voiture en toute sécurité ?

Si nous vous souhaitons du fond du coeur de ne jamais avoir à en arriver là, certains gestes vous permettront de sauver votre vie en cas d’accident. Dans ce petit dossier, nous allons vous donner quelques techniques pour briser une vitre de voiture.

Briser une vitre de voiture est très rarement aussi simple que dans les films. Ces dernières sont en effet renforcées afin de résister à des chocs violents.

En cas d’accident, seul ou accompagné, il peut arriver que les occupants d’un véhicule ne puissent ouvrir leurs portes. Pour cela, il est essentiel de connaître les gestes qui permettront de briser facilement une vitre. Pour cette raison, il est généralement conseillé de se munir d’un marteau spécial, qui permettra de briser n’importe quelle surface vitrée en un simple geste. Etant donné que la surface d’impact est minime, il permet de cibler le choc et de casser la vitre en quelques instants.

Inutile de préciser que des coups de poings n’auront pas la moindre chance d’altérer la solidité du matériaux. L’autre solution, assez méconnue du grand public, consiste à détacher l’appuie-tête d’un siège. Ces derniers sont généralement munis de deux broches de fixation. Il suffit de venir en positionner une dans l’espace situé entre la vitre et le joint de la porte, et de tapoter plusieurs fois pour l’insérer de quelques centimètres. La dernière opération consiste à tirer l’appuie-tête vers soi. Cela va créer une force qui va plier la vitre, et la casser sous l’effet de la pression.

Etant donné qu’il s’agit de verre de sécurité, la vitre va simplement se briser en milliers de morceaux, non coupants. Vous pourrez observer la manoeuvre dans cette vidéo, tournée dans un cas concret, où un véhicule s’enfonce dans l’eau à la suite d’un accident fictif.

