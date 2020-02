Quelle est l’importance d’une assurance automobile ?

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Les bienfaits de l’acquisition d’un véhicule ne sont plus à démontrer. Toutefois, il faut reconnaître que conduire comporte des risques. En effet, vous pouvez être impliqué dans un accident d’automobile à tout moment, même si vous roulez avec prudence. De ce fait, disposer d’une assurance automobile s’avère indispensable. Découvrez ici l’importance d’une assurance automobile.

Une garantie obligatoire pour toutes les voitures

La loi française dans son article L211-1 du code des assurances stipule qu’« un véhicule à moteur en état de marche doit bénéficier d’une police d’assurance ». Ainsi, même les voitures en location et celles immobilisées dans les garages à titre définitif doivent disposer d’une assurance automobile.

Il faut noter que la garantie automobile obligatoire est l’unique responsabilité civile qui comporte généralement trois autres formes de garanties :

la garantie corporelle ;

une assistance au véhicule ;

la garantie « défense recours ».

Cette assurance automobile couvre les préjudices corporels ou matériels occasionnés par un conducteur aux autres par l’intermédiaire de son véhicule. Comme autre garantie que couvre l’assurance automobile, on retrouve : la valeur à neuf, les pannes mécaniques, une option pour les véhicules neufs, la projection juridique, etc. Mais le plus important consiste à bien choisir son assureur pour avoir la certitude de récupérer votre indemnisation en fonction des clauses de votre contrat d’assurance auto.

Les conséquences d’une conduite sans garanties

En France, selon les données, plus de 700 000 véhicules circulent sans assurances alors que cela représente une infraction. Ainsi, tous ceux qui conduisent sans détenir une assurance automobile sont passibles d’une peine d’amende de 3750 euros. Une confiscation de voiture et une suspension de permis de conduire pour une période de 3 ans peuvent s’additionner à cette amende.

En résumé, une assurance automobile n’est pas une simple obligation. Elle est également un impératif afin de réaliser des économies sur les montants des dommages en cas d’accident.