Zéro point : invalidation du permis de conduite, que faire ?

Aïe… Vous venez de vous rendre compte que vous n’avez plus aucun point sur votre permis de conduire ? C’est un véritable problème, car votre permis va être invalidé. Ce qui signifie… ? Eh bien tout simplement que vous ne pourrez plus conduire. Comment remédier à cette situation ? Que faire lorsque vous avez zéro point sur votre permis de conduire ? On vous explique tout…

Le stage de récupération de points

Il faut savoir que lorsque vous commettez des infractions, vous perdez des points sur votre permis de conduire. Au départ, vous en avez 12, et il est préférable de veiller au nombre de points qu’il vous reste.

En effet, si vous avez zéro point, malheureusement cela signifie l’invalidation de votre permis de conduire. Vous n’avez donc légalement plus le droit de prendre le volant en France.

Il faut savoir qu’en France si vous n’avez pas au moins un point sur votre permis de conduire vous ne pourrez pas suivre le stage de récupération de points qui se déroule sur deux jours et vous permet de récupérer des points. S’il vous reste zéro point, vous pouvez toutefois suivre un stage avant l’invalidation de votre permis sur ce site.

Zéro point

Si vous constatez qu’il vous reste zéro point avant l’invalidation de votre permis de conduire, alors vous allez pouvoir agir. Mais il faut le faire rapidement, car la date de l’infraction n’est pas celle du retrait des points. En effet, le décompte sur le Fichier national du permis de conduire peut prendre plusieurs mois… Sachez que l’invalidation intervient uniquement lorsque la lettre 48SI est envoyé au conducteur. Ce qui vous laisse le temps de faire votre stage de récupération de points avant le retrait définitif de votre permis de conduire.

Il est fortement conseillé pour éviter tout déboire de vérifier régulièrement le nombre de points restant sur votre permis de conduire… Soyez prudent !