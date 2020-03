Aston Martin dévoile le moteur de la Valhalla

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Aston Martin vient de créer son premier moteur depuis… 1968. Il s’agit d’un V6 de 3l de cylindrée, couplé à deux turbos et à un système électrique. Il a d’ores et déjà été baptisé TM01, en hommage à Tadek Marek, qui a marqué l’histoire du constructeur dans le courant des années 50 et 60.

Si la puissance du bloc n’est pas encore connue, Aston Martin nous explique déjà quelques-uns de ses choix en matière de développement. Sur ce V6, le constructeur a décidé de placer les turbos entre les rangées de cylindres, de façon à le rendre le plus compact possible. Le poids du bloc est inférieur à 200 kg.

Comme l’explique la marque dans un communiqué, le système hybride qui sera couplé au bloc fera de lui le moteur le plus puissant de la gamme Reste encore à voir si le système sera plug-in ou auto-suffisant. Concernant sa puissance, les premiers bruits de couloir évoquent une cavalerie d’environ 1000 chevaux. Malgré la nature sportive de ce groupe motopropulseur, il a été conçu pour répondre à toutes les futures exigences d’émissions pour Euro 7.

Pour rappel, la Valhalla sera produite à hauteur de 500 exemplaires, pour un prix unitaire d’environ 950.000€. Sa commercialisation débutera en 2021.

Toujours sur base du communiqué, nous apprenons que ce moteur servira de base technique pour d’autres modèles. Le système hybride sera toutefois adapté au cas par cas en fonction des modèles qu’il animera.