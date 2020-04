COVID-19 : Comment préserver sa voiture durant le confinement ?

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

En tant que passionné de voitures et de conduite, le fait de ne plus pouvoir prendre le volant peut faire paraitre le temps encore plus long. Pour cela, nous vous proposons quelques activités à réaliser afin de mettre tout ce temps « perdu » au profit de votre voiture.

Depuis l’instauration de la mesure de confinement, différents organismes, tels que la VAB, constatent l’arrivée de nombreuses pannes de batterie, inhérentes au fait que la plupart des véhicules ne roulent pas, ou du moins très peu. Pour pallier à ce problème, il est conseillé, pour les personnes possédant un véhicule doté d’une batterie ancienne, de faire tourner son moteur une quinzaine de minutes à environ 1.500 tours/minute, afin de la recharger. L’autre solution, plus pratique, consiste a se munir d’un chargeur de batterie de voiture, tel que celui-ci.

Les pneumatiques sont également mis à rude épreuve durant le confinement. Ces derniers doivent en effet supporter le poids du véhicule durant de longues périodes. Pour cela, nous vous recommandons de bouger légèrement votre véhicule toutes les semaines, afin de changer de points d’appuis. Dans le même temps, n’hésitez pas à rajouter 0,5 bar de pression par pneu, si vous en avez la possibilité à votre domicile.

Le temps libre dégagé par le confinement vous permet également d’envisager un bon nettoyage de printemps de votre véhicule. Pour cela, nous vous proposons, via notre boutique en ligne dédiée, plusieurs packs d’excellents produits, qui vous permettront d’en rafraichir l’extérieur et l’intérieur.

Lavage de la carrosserie

Si votre voiture dort à l’extérieur, vous avez dû constater l’apparition d’une couche de poussières depuis le début du confinement. Si cela ne représente pas un réel danger pour votre vernis, il n’en va pas de même pour les fientes d’oiseaux, ou encore la sève d’arbre. Pour cela, privilégiez un lavage hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, afin de supprimer ces contaminations, néfastes pour le vernis.

Afin de réaliser le lavage dans les règles de l’art, munissez-vous de deux seaux. Un rempli d’eau claire et un autre contenant votre eau savonneuse (idéalement avec un shampoing au pH neutre). Trempez votre gant de lavage dans le seau d’eau savonneuse, frottez un panneau de carrosserie et rincez le ensuite dans le seau d’eau claire, avant de réitérer l’opération. Cette technique, très originalement nommée « technique des deux seaux », permet de décharger votre gant de lavage des poussières et autres saletés, afin d’éviter la création de micro-rayures sur le vernis.

Une fois le véhicule totalement nettoyé, rincez le et essuyez-le à l’aide d’une bonne microfibre de séchage.

Nettoyage intérieur

Si l’intérieur du véhicule souffre moins de ne pas être en mouvement, il peut-être intéressant de profiter de l’occasion pour rafraichir totalement l’intérieur du véhicule. Pour cela, il suffit généralement de se munir d’un bon nettoyant tout-usage, d’un nettoyant pour textiles, cuirs et Alcantara, et de quelques microfibres.

