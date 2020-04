Astuces pour rendre sa voiture de sport plus performante

Le besoin de vitesse se fait ressentir chez les jeunes dès le plus jeune âge, et cela devient parfois une passion qui les poursuit toute leur vie. Dans le milieu du sport auto, la vitesse d’un véhicule est déterminée par une large combinaison de facteurs qui comprennent l’efficacité et les performances du moteur, le poids et la programmation de ses composants électroniques. Les deux éléments les plus importants que vous pouvez fournir à votre voiture pour augmenter sa vitesse sont l’air et le carburant. Vous faites partie de ceux qui recherchent constamment des moyens pour améliorer les performances de leur voiture de sport ? Suivez nos conseils.

Installer une dump valve

Une dump valve ou soupape de décharge est une soupape de dérivation de la pression d’air qui est placée entre le turbocompresseur et le papillon des gaz.

Lorsque votre voiture turbocompressée est en suralimentation, l’ensemble du système d’admission est rempli d’air sous pression depuis le turbocompresseur, en passant par le corps du papillon et le collecteur d’admission jusqu’aux chambres de combustion.

Lorsque le papillon des gaz est fermé, cet air sous pression ne peut plus entrer dans le moteur. La seule voie disponible pour l’air est d’essayer de refouler l’air comme il est venu, en passant par le turbocompresseur dans le mauvais sens. Cela crée un bruit de battement sur les aubes du turbocompresseur qui continue à tourner. La charge exercée sur le turbocompresseur par cet air sous pression qui le traverse dans le mauvais sens peut provoquer une usure prématurée ou des dommages.

Le rôle de la dump valve est de réduire le temps de réponse de la voiture lors des réaccélérations, ce qui permet d’améliorer ses performances sur la route. Choisir une dump valve doit toutefois être effectué soigneusement, alors cliquez ici pour voir les références compatibles avec votre voiture.

Remplacer les bougies d’allumage

Une solution évidente, et probablement l’une des plus simples, consiste à remplacer vos bougies d’allumage. Une bougie d’allumage est un élément essentiel du moteur qui fournit l’étincelle qui allume le mélange air-carburant qui fait tourner le moteur. Elle fonctionne en faisant passer un courant électrique à travers une électrode centrale, formant une étincelle à travers un espace de l’électrode, complétant ainsi le circuit jusqu’à une électrode de masse.

Pas d’étincelle, pas de combustion air-carburant qui permet de mettre la voiture en marche. Les mauvaises bougies sont d’ailleurs souvent ignorées. Pour éviter de faire sauter une bougie d’allumage ou un raté d’allumage, pensez à remplacer et à améliorer souvent les bougies d’allumage. Consultez votre manuel d’utilisation pour savoir à quelle fréquence il convient de les remplacer.

Remplacer les pièces mécaniques de la voiture

S’il existe des pièces mécaniques que vous pouvez améliorer ou remplacer pour qu’elles soient électriques, cela améliorera certainement la puissance de votre voiture. Les pièces mécaniques tirent parti de la puissance du véhicule et le ralentissent. Les ventilateurs qui maintiennent votre moteur au frais et les pompes à carburant sont deux pièces courantes (généralement sur les véhicules plus anciens) qui peuvent être remplacées par des pièces électriques qui les empêcheront de solliciter la puissance, laissant tous les chevaux dédiés à votre vitesse et à votre accélération.