Trouver les offres de prêt les moins chères pour l’achat d’une auto

Nous n’avons pas tous l’épargne suffisante pour s’offrir directement un véhicule d’une valeur conséquente. Fort heureusement, des solutions existent pour financer ce type d’acquisition. Comment trouver les offres les moins chères en matière de prêt ? Suivez le guide !

Le choix du prêt affecté

D’innombrables opportunités s’offrent à vous en ligne comme dans différentes enseignes physiques. Si ce choix gargantuesque peut constituer une chance, il est aussi susceptible de créer la confusion chez les personnes qui n’ont jamais contracté un crédit à la consommation de cette nature. Notre premier conseil est le suivant : vous avez tout intérêt à vous orienter vers un prêt affecté, le prêt auto. Comme son nom l’indique, il est exclusivement destiné au financement d’un véhicule. Les conditions qui le caractérisent s’avèrent très généralement plus avantageuses que celles inhérentes au prêt non affecté. Puisque l’organisme prêteur est informé de la nature du financement, il est plus à même à présenter un taux d’intérêt attractif. À l’image de n’importe quel crédit à la consommation, il reste limité à 75 000 euros. Rien ne vous empêche de solliciter directement le concessionnaire dans lequel vous désirez acheter le véhicule de votre choix, il vous met directement en relation avec son partenaire, l’établissement financier prêteur. Toutefois, on vous recommande de recourir au comparateur pour déterminer l’offre qui vous convient pleinement.

Le comparateur

Ce type service est intéressant à plus d’un titre. En premier lieu, il vous donne accès à une multitude d’offres de financement, sans doute bien plus que vous auriez découvertes si vous les aviez consultées une par une. En les mettant en concurrence et en comparant leurs caractéristiques de manière approfondie, cet outil vous informe du prêt auto qui semble être le plus en phase avec votre projet. Il s’agit principalement de vous suggérer l’offre la plus compétitive, celle qui vous coûtera le moins d’argent sur la durée.

Ensuite, le comparateur de crédit auto vous fait gagner un temps considérable dans la recherche du meilleur financement. Vous vous affranchissez de nombreuses heures de navigation en ligne et pouvez choisir un prêt sans avoir eu à effectuer une multitude de calcul. Par ailleurs, cet outil s’accompagne souvent de diverses informations relatives à la contraction de prêt. Des doutes quant aux considérations juridiques ? Besoin de précisions portant sur le TAEG, la durée de remboursement ou encore les problématiquement de remboursement anticipé ? Vous allez rapidement obtenir des éclaircissements sur un site tel que lafederation.org.

Les conditions pour l’obtenir

Bien entendu, les offres attractives ne sont octroyées qu’aux consommateurs qui présentent des dossiers rassurants aux organismes prêteurs. Nous faisons tout d’abord référence à des personnes qui peuvent justifier de revenus suffisants et pérennes au moyen par exemple de leur bulletin de paie ou de leur déclaration de revenus à l’URSSAF pour les entrepreneurs. De même, il convient d’avoir des charges mesurées au moment où la demande de prêt est formulée. Pour déterminer les profils d’emprunteurs fiables, les établissements se fondent essentiellement sur le taux d’endettement à savoir le ratio entre les revenus et les charges. En principe, celui-ci ne doit pas excéder un seuil de 33 %.