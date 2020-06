Mandataire auto : profitez des services d’un expert

Un mandataire auto vous accompagne tout au long du processus d’achat d’une voiture neuve ou d’occasion. Pour entamer le processus, il vous suffit d’en contacter un et de lui indiquer le type de voiture que vous recherchez. Si vous n’êtes pas tout à fait sûr du modèle qui vous convient, il peut vous aider à déterminer le type de véhicule le mieux adapté à vos besoins et à votre budget.

Leasing auto

Le leasing auto repose sur le principe d’une location longue durée de voiture avec un contrat courant entre 2 et 5 ans. Le leasing concerne aussi bien les voitures neuves que d’occasion.

Proposé par un mandataire auto comme https://club-auto.com, le leasing auto est une alternative à l’achat d’une voiture. Il s’agit essentiellement de louer une voiture pendant une période convenue au lieu de l’acheter. Le leasing se présente comme une option avantageuse à bien des égards. Il permet de disposer d’un véhicule en parfait état, même quand il est d’occasion, sans avoir à consentir un investissement massif d’un seul coup. Si votre contrat ne prévoit pas une option d’achat du véhicule à la fin de la période contractuelle, vous devez le restituer à votre mandataire auto.

Trouver des voitures aux meilleurs prix

Le mandataire fera en sorte de trouver la meilleure offre possible pour le véhicule que vous recherchez. Le principal avantage du recours à un mandataire réside dans le fait qu’il a la capacité de proposer à la vente des véhicules avec un coût d’acquisition attractif pour le client. Au vu de son expérience et surtout de ses contacts avec des distributeurs, constructeurs ou concessionnaires, il peut négocier l’achat de la voiture de votre choix en votre nom à des prix bien inférieurs au prix de détail ou avec des options intéressantes. Votre mandataire peut même vous aider à acheter une nouvelle voiture pour un « prix de flotte » réservé habituellement aux achats en gros pour le compte d’une entreprise. Les achats en gros effectués par le mandataire auto lui permettent de réaliser des économies d’échelle intéressantes. Il a donc une certaine marge de manœuvre pour négocier des prix beaucoup plus bas que ceux généralement proposés à un client au détail.

On évoque souvent l’achat de véhicules neufs par l’intermédiaire des mandataires, mais il faut relever qu’ils sont aussi présents sur le marché de l’occasion. Indifféremment de la marque ou du modèle recherché, le mandataire vous garantit toujours une voiture en excellent état. La grille tarifaire est là encore en-dessous de celle du marché. Afin de rassurer un client, le mandataire auto peut organiser avant livraison, une visite du véhicule pour s’assurer de son état général et de sa fiabilité mécanique. Il peut à cette occasion proposer un essai routier.

Si vous êtes satisfait du véhicule, il ne vous restera qu’à procéder au paiement avant d’être livré.

Extensions de garantie

L’extension de garantie est une possibilité souvent proposée. Il s’agit généralement d’un contrat de service qui étend la couverture de garantie pour réparer ou remplacer les défauts de votre voiture nouvellement acquise. L’extension de garantie proposée par un mandataire auto est donc une police d’assurance sur votre véhicule et une protection contre les réparations coûteuses et imprévues. Elle couvre certaines réparations pendant une période et un kilométrage définis par le contrat. Cela dit, toutes les garanties obligatoires sont déjà incluses dans le prix du produit. Les extensions de garantie automobile se présentent ainsi comme des contrats d’entretien de véhicules qui, pour une somme raisonnable, vous libèrent l’esprit.

Facilitation des procédures d’achat

En tant qu’expert automobile, le mandataire vous donne les moyens de réduire de manière importante les formalités administratives. Ces dernières se révèlent par exemple particulièrement pesantes dans le cadre d’une importation où, pour faire une bonne affaire, il vous faudra produire de nombreux documents avant de disposer de l’immatriculation et de la carte grise du véhicule. Les procédures administratives impliquent également le paiement de différentes taxes, (TVA, malus écologique, etc.)

Le mandataire auto vous évite de longues tractations avant de procéder à un achat de voiture. Son assistance vous assure donc un précieux gain de temps. Il vous suffit de porter à sa connaissance vos préférences et vos attentes. Il s’assurera de trouver ce que vous voulez. Lorsqu’il ne dispose pas du véhicule souhaité, il peut rapidement le rechercher et l’obtenir. Les délais d’attente sont par conséquent considérablement réduits. De ce fait, les économies réalisées peuvent être considérables, allant de centaines à des milliers d’euros.

Avec votre liste de souhaits en main, un mandataire est en mesure d’aller à l’essentiel rapidement et efficacement. Il a une parfaite maîtrise des coûts, mais aussi des stratégies employées par les professionnels de la vente. Le mandataires auto sait à quoi s’en tenir quand il entame une négociation avec ses fournisseurs.

En vous en remettant à ses services, vous aurez aussi plus de facilité à importer des véhicules de l’étranger. Vous ne serez pas non plus en butte à la barrière linguistique qui peut constituer un obstacle majeur surtout quand il faut discuter de détails techniques ou financiers. Il va de soi que les services d’un mandataire auto ne sont pas offerts à titre gracieux. Des frais vous seront facturés, mais cela vous laissera toujours une marge somme toute confortable par rapport aux modes d’achat habituels.

Contrat d’entretien

De nombreuses voitures neuves et d’occasion sont assorties d’une garantie limitée comprise dans le prix d’achat du véhicule. Une garantie limitée dure un certain temps ou un certain nombre de kilomètres. Elle couvre les défauts ou réparations (en savoir plus ici), et parfois même l’entretien courant. Mais que se passe-t-il lorsque cette garantie expire ? En règle générale, le propriétaire est responsable à 100 % de toute réparation nécessaire à partir de ce moment.

Un mandataire auto peut proposer un contrat de service du véhicule. Parfois appelé plan de garantie prolongée, un contrat de service automobile est un plan payant qui permet de couvrir les coûts de toute réparation nécessaire une fois la garantie limitée expirée. Plus la voiture vieillit, plus la probabilité qu’elle ait besoin de réparations augmente. Le plus grand avantage d’un contrat de service automobile est l’économie potentielle sur les réparations imprévues d’une voiture qui n’est plus couverte par une garantie d’usine.

Il s’agit probablement de l’une des considérations les plus importantes, car les garanties peuvent couvrir les pannes ou l’usure.