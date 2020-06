Bruxelles commande 100 radars pour veiller au respect des 30 km/h !

Send an email

Dès 2021, il ne sera plus possible de circuler à plus de 30 km/h sur la plupart des routes bruxelloises. Le ring connaitra également une baisse de vitesse à 100 km/h sur une grande partie de son tracé.

Dans le cas du centre, la région bruxelloise vient d’investir dans quelques 100 radars – 60 fixes et 40 mobiles – afin de contrôler efficacement le respect de ces nouvelles limitations de vitesse.

En parallèle à l’installation de cette armée de radars, la région investira dans la mise en place d’aménagements visant à ralentir la circulation, comme si elle ne l’était déjà pas assez depuis de nombreuses années. Ralentisseurs, dos d’âne et chicanes viendront donc joncher les routes bruxelloises dans le courant de l’année prochaine. Le développement des axes routiers prévoira également la mise en place de pistes cyclables plus larges.