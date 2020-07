Les démarches à effectuer pour obtenir sa carte grise

Depuis novembre 2017, toute demande de carte grise ou de certificat d’immatriculation s’effectue en ligne. L’établissement de ce document présente donc aujourd’hui beaucoup moins de contraintes. Et si vous êtes amené à effectuer une telle démarche, voici les étapes nécessaires à suivre.

Pour quelles occasions effectuer une demande de carte grise ?

Toute demande de carte grise est obligatoire en cas d’acquisition d’un véhicule neuf ou d’occasion. Cette obligation vous incombe également en cas de changement de domicile ou de ville, après un vol où il est possible de faire la demande d’un duplicata. Le changement de votre statut matrimonial ou encore une immatriculation provisoire sont autant de situations qui nécessitent l’établissement d’une carte.

Comment effectuer une demande de carte ?

Les démarches à effectuer ici sont assez simples et ne nécessitent rien de contraignant.

S’adresser à un mandataire légal

Aujourd’hui, de nombreux prestataires proposent l’établissement en ligne de votre carte grise. Ces mandataires doivent toutefois disposer d’un agrément et d’une habilitation délivrés par le gouvernement avant de proposer un tel service. Assurez-vous donc de ne pas confier votre demande à n’importe quel prestataire. Pour aller plus vite, confiez-vous à Carte Grise Minute, un des prestataires les plus fiables à l’heure actuelle en matière d’établissement de carte grise. Toute demande de carte grise est promptement traitée par cette structure qui fait preuve d’un professionnalisme avéré.

Les étapes à suivre sur le site du mandataire

Au prime abord, il convient de se rendre sur le site d’un mandataire reconnu et habileté. Ensuite, sélectionnez le type de démarche à effectuer et remplissez tous les champs nécessaires. Validez votre demande et préparez le dossier requis pour une demande valide. À ce niveau, sachez que le dossier à fournir doit contenir un certain nombre de pièces justificatives, notamment une pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de domicile datant de moins de six mois, le formulaire de demande de certificat d’immatriculation et la procuration à un professionnel si vous ne souhaitez pas vous déplacer. Ces pièces sont indispensables pour une demande valide. Toutefois, elles peuvent varier en fonction de votre situation. Une fois les frais de demande payés, votre prestataire effectuera les démarches à votre place en s’assurant que vous obteniez votre carte grise dans les plus brefs délais.