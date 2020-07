Quelques conseils pour la location de voitures à l’approche des vacances

Si vous avez l’habitude de partir avec votre voiture en vacances, à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres de chez vous, vous avez peut-être déjà été tenté par l’idée de troquer votre véhicule contre un vol en avion, plus rapide, et parfois même moins cher.

Malheureusement, il est vrai qu’une fois sur place, il devient dès lors compliqué de se déplacer, étant sans voiture. Afin de remédier à cela, il est possible de la location de voiture. Louer une voiture peut parfois s’avérer être une tâche ardue, en raison d’une offre (trop) fournie et de la présence de nombreux acteurs sur ce secteur. Voici donc un petit guide qui vous permettra de trouver l’offre la plus avantageuse dans votre cas. Avant tout, il est important de choisir le type de véhicule que l’on souhaite louer. Certains préfèreront une voiture spacieuse pour embarquer la famille, une petite compacte pour se garer facilement, ou encore une sportive, pour aller prendre du plaisir sur les routes. Ce premier choix fera varier fortement le coût de la location et de l’éventuelle garantie à déposer avant de récupérer les clés. Il reste à préciser que certaines agences vont demander une “ancienneté” de permis relativement variable en fonction du véhicule désiré.

Une fois votre véhicule trouvé, il vous reste à vous rendre sur un comparateur ou sur le site d’une agence spécifique. En règle générale, un formulaire simple axé autour des dates de départ/retour et du lieu de destination permet d’obtenir une offre de prix. Afin d’éviter toute surprise, veillez toujours à bien vous renseigner sur le kilométrage inclus dans le prix. Si ce dernier vous semble sous-estimé pour les déplacements que vous comptez faire durant vos vacances, veillez à augmenter ce dernier.

Vous constaterez une augmentation dans le prix, mais elle restera plus raisonnable que le forfait kilométrique activé dès le dépassement de votre plafond. Si vous préférez vous rendre en agence une fois sur place plutôt que de réserver en ligne, assurez-vous d’être en possession d’une carte de crédit pouvant couvrir le coût de la location et celui de la garantie.

Vous voilà paré pour la location de votre voiture de vacances.