Voici la Gordon Murray Automotive T.50

Gordon Murray, connu entre autres pour avoir mis au point la McLaren F1, vient de dévoiler sa propre supercar, qui s’inspire sans grande surprise du modèle mythique de McLaren.

La T.50 de Gordon Murray Automotive a été développée autour de deux mots : Aérodynamique et poids. En partant de cette ligne de conduite, l’ingénieur a conçu un bolide au look rétro et, sans surprises, inspiré de la McLaren F1 en terme de look.

Le modèle, limité à 100 exemplaires, a la particularité d’être équipé d’une turbine, permettant d’améliorer l’appui aérodynamique de 50%, tout en optimisant la distance de freinage de 10 mètres à une vitesse de 241 km/h.

Elle n’est pas inspirée de la F1 que pour son esthétique, car l’habitacle s’axe également autour d’un poste de conduite central, permettant malgré tout d’embarquer deux passagers. Concernant le moteur, le metteur au point a confié son développement à Cosworth. Il s’agit d’un V12 de 3,9l, développant 663 chevaux.

En plus d’être extrêmement léger (178kg), sa zone rouge plafonne à 12.100 tours/minute. Pour le plaisir le plus pur, le bloc est associé à une boîte de vitesse mécanique à six rapports, se chargeant d’envoyer la puissance aux roues arrière.

Comme indiqué plus haut, la Gordon Murray T.50 dispose d’un rapport poids/puissance incroyable, avec seulement 986 kg. Quant à son prix, il est fixé à 2,36 millions de livres (hors taxes). Ce prix inclut une rencontre avec son concepteur afin de personnaliser l’engin dans les moindres détails. La production sera lancée en janvier 2022. A vos chéquiers !