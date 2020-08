En plus de nous permettre de nous déplacer dans le confort, les voitures participent largement au développement des activités quotidiennes. Elles nous évitent d’arriver en retard au travail ou à un rendez-vous. Plus qu’une affaire de luxe, acheter une voiture aujourd’hui est un acte de grande nécessité. Mais bien avant d’acheter un véhicule spécifique, certains critères sont à considérer en vue d’opérer un bon choix. La popularité étant parfois un indicateur de performance, découvrez le top 3 des voitures les plus vendues en France.

1. Peugeot 208

Si la Peugeot 208 a ravi la vedette à la Clio 4 en matière de vente, c’est bien parce qu’elle ne manque pas de qualité. Au contraire, c’est une automobile qui offre de nombreux avantages à ses utilisateurs. Elle est disponible en plusieurs gammes, notamment le Puretech 75, le Puretech 130, le moteur Diesel, le Moteur électrique et le moteur à essence. Elle est équipée d’un volant et d’une instrumentation en hauteur avec des effets 3D ou un écran tactile sur les catégories supérieures. Grâce à son train avant bien fourni, son châssis et sa poupe de haute qualité, elle offre un confort hors du commun quand il faut entamer un virage. On ne saurait parler de ce véhicule sans faire allusion à sa légèreté, sa compacité, son volant réglable, sa climatisation automatique, sa technologie Park assist qui permet de stationner sans difficulté. Sa carrosserie moderne ne laisse personne indifférent. Si ces caractéristiques vous paraissent intéressantes au point où vous décidez d’acquérir une Peugeot 208 neuve, rendez-vous sur AutoJM.fr pour vous informer davantage avant de procéder à l’achat.

2. Renault Clio IV

Au coude à coude avec la Peugeot 208 en début d’année, la Renault Clio 5 a fini par occuper le 2e rang des voitures les plus vendues en France. Elle a su se démarquer des nombreux modèles d’automobiles présents dans l’hexagone grâce à son design séduisant et à de multiples qualités internes. Elle est disponible en moteur essence et Diesel élargit entre 75 et 90 chevaux. Avec une position de conduite beaucoup plus améliorée comparée à la Clio 3, ce modèle embarque un GPS facile à utiliser, un moteur TCE, une consommation énergétique de 5 à 6 l par 100 km. Très agréable à conduire en zone urbaine, elle fait l’objet d’un bon rapport qualité-prix.

3. Citroën C3

À l’instar des modèles précédents, la Citroën C3 a connu un grand succès dans l’hexagone depuis son apparition. Première qualité, elle est dotée d’une visiodrive destinée à distiller une luminosité hors du commun à l’habitacle. On parlera bien évidemment de son apparence perfectionnée, son design qui s’apparente à celui d’un véhicule de sport. Sans oublier son instrumentation à bord, ses 4 moteurs essence éco-responsable et ses 4 moteurs diesel offrant jusqu’à 110 chevaux, une technologie d’aide au stationnement, un régulateur-limiteur de vitesse, son système d’allumage automatique, sa maniabilité et sa souplesse pour un confort optimal.