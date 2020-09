Demande de carte grise en ligne : faut-il passer par l’ANTS ou par un professionnel de l’automobile habilité ?

Avant, les automobilistes pouvaient se rendre en Préfecture ou en Sous-préfecture pour faire leur demande de carte grise. Mais depuis novembre 2017, les guichets consacrés à ce service sont fermés, et les conducteurs doivent désormais exclusivement effectuer la démarche en ligne. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l’ANTS, le site mis en place par l’État, ou bien passer par un professionnel de l’automobile habilité par le ministère de l’Intérieur. Il n’est pas toujours évident de savoir vers quel service vous orienter au moment de faire votre demande de certificat d’immatriculation, et c’est pour cela que cet article va vous guider dans votre choix.

Faut-il passer par l’ANTS pour votre demande de carte grise ?

Après avoir légiféré sur la mise en place de services dématérialisés pour faire une demande de carte grise, l’État a mis en place un site internet dédié à cette démarche : celui de l’ANTS. Une fois que vous êtes arrivé sur le site après avoir tapé « ANTS carte grise » dans votre moteur de recherche, vous allez devoir créer votre compte. Puis, une fois sélectionné l’onglet « Immatriculer pour la première fois un véhicule en France » dans « Mon espace véhicule », vous allez avoir besoin de numériser un certain de documents afin de constituer votre dossier. On retrouve parmi ces documents les justificatifs d’identité et de domicile, le formulaire Cerfa n° 13750 ou bien encore le certificat de cession dans le cadre de l’achat d’un véhicule d’occasion.

À noter que si le site de l’ANTS propose un service 100 % dématérialisé et gratuit, cela peut vite devenir compliqué si vous n’êtes pas équipé d’un ordinateur, d’un scanner ou tout simplement d’une connexion internet à la maison. Une fois que votre demande est faite, l’ANTS est en général en mesure de vous délivrer votre certificat d’immatriculation dans un délai de 7 jours, à condition que votre dossier soit complet et validé après étude. Mais lorsqu’il manque des documents ou que ceux-ci sont contestés, les différents échanges entre le conducteur et l’administration peuvent vite devenir un véritable casse-tête, retarder l’immatriculation, et donc l’utilisation de votre véhicule dans les règles. L’ANTS manque incontestablement d’efficacité dans ce domaine avec des délais qui peuvent aller jusqu’à 1 mois.

Quels sont les avantages à passer par un professionnel de l’automobile habilité ?

L’ANTS n’est pas la seule à proposer le service de demande de certificat d’immatriculation en ligne, et vous avez également la possibilité aujourd’hui de passer par un professionnel de l’automobile habilité par le ministère de l’Intérieur. En effectuant une recherche sur Internet, vous trouverez facilement des prestataires tels que Démarches Carte Grise, un site permettant de réaliser votre carte grise en ligne de manière intuitive. Ce service, cette fois-ci payant, présente des avantages à bien considérer au moment de faire votre demande.

En effet, on relève une plus grande efficacité et rapidité en comparaison avec l’ANTS, notamment du fait de communiquer une liste personnalisée de documents à fournir et surtout, de donner toutes les consignes afin que votre dossier ne fasse pas l’objet d’un rejet ayant pour conséquence le retard de l’immatriculation de votre véhicule. En cas de pièces manquantes, vous êtes prévenu immédiatement afin de compléter le dossier au plus vite. Avec Démarches Carte Grise, un dossier complet et conforme dès le départ vous permet de recevoir votre certificat d’immatriculation en 24 h.

En fonction de votre situation, un professionnel de l’automobile habilité à établir un certificat d’immatriculation peut également vous proposer de réaliser la démarche par voie postale, ou bien en passant directement en agence. Une façon de recréer du lien et de venir en aide à ceux qui ne peuvent plus bénéficier de l’accueil physique en préfecture.