Conduite deux-roues : quels équipements pour se protéger sur la route ?

Bien qu’étant très pratique pour se déplacer, la moto n’est pas le moyen de transport le plus sûr. Force est ainsi de constater que les équipements du motard ainsi que de sa moto constituent la seule « carrosserie » qui le protège dans l’éventualité d’un accident. Il est donc normal si pour la sécurité des motards, la loi oblige le port de certains équipements de protection. Le point donc sur les équipements moto à privilégier pour être en sécurité sur la route.

Une combinaison intégrale de moto en cuir

Les motards qui passent leur temps à arpenter à deux-roues les autoroutes, ou plus précisément ceux qui parcourent de grandes distances ont tout intérêt à s’équiper d’une combinaison d’intégrale de moto. Précisons que sur autoroute, un motard, après quelques minutes de conduite, est susceptible de rouler à grande vitesse. Les risques auquel il s’expose est donc conséquents, c’est pourquoi lorsque l’on prend l’autoroute, autant redoubler de vigilance. Ainsi, une combinaison intégrale est la protection optimale en moto offre une sécurité accrue en cas de glissade ou de chute qu’un blouson classique associé à un pantalon de moto.

Ce type de combinaison est réalisé en cuir de vachette ou de kangourou et possède les protections homologuées. Sur des sites en ligne vous trouverez divers modèles et coloris des marques Alpinestars, Berik, Dainese… proposant des versions ventilées ou non disponibles en 1 ou 2 pièces et dotées éventuellement de la technologie airbag.

Concrètement, un tel équipement est ponctué de renforts costauds, notamment au niveau des genoux, des coudes et des épaules. C’est ce qui explique donc pourquoi elle est obligatoire dans le cadre d’une compétition moto. Au-delà son efficacité en termes de sécurité, la combinaison intégrale rime aussi avec confort optimal. Une fois que le motard roule avec, il y a fort à parier que celui-ci ne pourra plus s’en passer.

Un casque intégral conforme aux normes européennes en vigueur

Cela semble en effet le plus logique, mais le port de casque homologué constitue une obligation légale à laquelle sont soumis les motards. Quelle que soit la catégorie de leur véhicule (routière, sportive, roadster, cruiser, tout-terrain…), ou l’utilisation qu’ils en font, les motards sont contraints de porter un casque comportant la norme NF ou E22. En termes de sécurité, les casques intégraux sont considérés comme étant les plus sûrs, et ce bien qu’ils soient conçus avec les mêmes matériaux que les casques modulables. Construits en une seule pièce, les casques intégraux ne disposent d’aucun élément mobile qui pourrait se briser en cas d’accident. Qui plus est, elles sont conçues de façon à pouvoir recouvrir le menton et la mâchoire du motard et envelopper intégralement sa tête. Puis, malgré leur lourdeur, les casques intégraux présentent un grand niveau de confort.

Une paire de gants renforcés certifiés CE

Les gants certifiés CE font également partie des équipements moto obligatoires. Mais bien plus qu’une simple obligation, les gants protègent les motards contre l’abrasion du sol et veillent à ce que leurs ligaments, leurs tissus vivants, leurs nerfs ou encore leurs os ne soient soit pas gravement atteints en cas d’accident. Pour les motards qui ont l’habitude de parcourir quotidiennement de grandes distances, les gants renforcés (au niveau de la paume, des phalanges, des jointures, du dessus de la main) sont préconisés.

Une paire de bottes de moto en cuir

Dans l’éventualité où un accident surviendrait, les pieds du motard sont aussi susceptibles d’en subir les conséquences. Voilà pourquoi, on ne doit en aucun cas négliger les chaussures quand on conduit une moto, et ce bien que l’on soit un motard chevronné. Donc, pour être plus en sécurité sur la route, il convient d’investir dans une paire de chaussures montantes, notamment les bottes de moto en cuir. Ces dernières sont généralement renforcées au niveau de la cheville et du tibia tout en procurant un confort optimal et en étant résistantes aux intempéries.