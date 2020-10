France : Quelle voiture puissante acheter avec le nouveau malus 2021 ?

Un plafond doublé

Cette année, le gouvernement Français a décidé de durcir le ton avec les véhicules jugés polluants, en élevant le plafond du malus écologique. De nombreux véhicules vont être impactés avec l’abaissement du seuil de déclenchement de 7 grammes à 131 grammes, mais ce sont une nouvelle fois les sportives les plus ciblées. Parmi les grands perdants, on peut citer l’Audi RS Q3, qui fera l’objet d’une taxation d’un peu plus de 35 000 euros ou encore la Nissan GT-R qui sera quant à elle malussée à hauteur de 40 000 euros, le nouveau plafond. Cela aura pour incidence, à court terme, de forcer les constructeurs à sortir de la vente certains modèles émettant trop de CO2.

Pour autant, cela ne signifie pas que l’on doit faire une croix sur les véhicules puissants en 2021. Sur le marché du neuf, de nombreux fabricants sortent des modèles sportifs dotés d’électrification, soit totale ou partielle. Cela permet de réduire à néant les émissions de CO2, ou du moins de les réduire considérablement, dans le cas des véhicules plug-in hybrides. A titre d’exemple, Peugeot a récemment dévoilé sa 508 PSE, développant 360 chevaux, tout en contenant ses émissions de CO2 à 46 grammes par kilomètre parcouru. Bien entendu, certains véhicules sportifs thermiques sont encore en mesure de circuler avec des malus « raisonnables ». Mention spéciale à l’Alpine A110, qui s’en tire à plutôt bon compte avec 1276€ de malus écologique.

Bien entendu, les candidats à l'achat d'une nouvelle sportive songent à des alternatives pour limiter leurs dépenses et surmonter l'écueil du malus écologique. La meilleure option qui s'offre à eux est sans doute de convoiter une occasion récente. En effet, ils peuvent tirer profit de la suppression des taxes qui touchaient jusqu'à présent les véhicules d'occasion les plus puissants.