Le Salon de l’auto de Bruxelles 2021 est annulé !

A l’instar de nombreux autres évènements, le Salon de Bruxelles 2021 n’aura pas lieu. L’organisateur préfère en effet prendre les devants en annonçant, plusieurs mois à l’avance, la décision, dans le but de ne pas lancer des investissements inutiles.

Dans son communiqué, la Febiac ne parle pas d’annulation, mais plutôt d’un report à 2022. Une manière de confirmer que cette annulation n’aura pas d’impact sur la pérennité de l’évènement. Depuis le début de la pandémie au mois de mars, l’organisateur du Brussels Motor Show, la Fédération Belge et Luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle (FEBIAC), est attentive aux évolutions de la situation sanitaire et réfléchit aux conditions et modalités qui pourraient permettre la tenue d’un Salon en toute responsabilité citoyenne. De nombreux efforts ont été déployés en vue de développer pour 2021 un concept de Salon qui offrirait une bonne expérience aux passionnés d’automobiles tout en garantissant la sécurité et le confort des visiteurs et des exposants.

Malheureusement, l’évolution de la pandémie rend la tenue de cet évènement impossible. Rappelons que depuis plusieurs années, le Salon accueille près d’un demi-million de visiteurs.