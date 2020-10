L’importance de vérifier l’état de mon pare-brise l’hiver

La plupart des Français utilisent leur voiture tous les jours ou presque. Si les voitures sont des produits industriels particulièrement robustes, l’usage et le temps finissent par les entamer. Les consommables, notamment, en prennent pour leur grade, de même que différentes pièces au gré des accidents, intempéries, imprévus. Traces de chocs sur la carrosserie en récupérant son auto sur un parking, éclat sur le pare-brise dû à un vilain caillou, ampoules de phare grillées par l’usure… La vie de l’automobiliste n’est pas toujours rose ! Or, l’hiver, avec son lot de précipitations et son temps gris, on ne pense pas et l’on n’a guère envie de vérifier tous les poins qui devraient, pourtant, l’être plus que jamais.

La vérification du pare-brise en morte saison

Certaines personnes, qui n’ont pas de chance, changent de pare-brise avant presque chaque année. C’est en effet la surface vitrée la plus exposée d’un véhicule. Selon l’environnement dans lequel on habite et ses déplacements habituels, les « risques » menaçant les vitrages sont plus ou moins nombreux. Là où les gravillons sont légion, le danger est réel…

Les conducteurs doivent savoir que le moindre petit éclat finit par produire une fissure, laquelle peut – en plus de gêner le champ visuel du chauffeur – amener jusqu’à la rupture totale de la glace. La détérioration d’un pare-brise est d’autant plus rapide en hiver qu’il gèle, et que la différence de température est souvent importante entre l’extérieur d’un côté et l’habitacle chauffé de l’autre. Lorsque le printemps arrive, les rayons du soleil vont également faire travailler la vitre.

Il est donc essentiel d’inspecter régulièrement son pare-brise en hiver, afin de traquer la moindre marque ou le plus petit éclat. Les repérer permettra d’intervenir au plus tôt et à moindre coût : que demander de plus ?

La réparation de pare-brise à Cambrai

La ville de Cambrai, entre autres liée au nom de Fénelon qui en fut archevêque, « le Cygne de Cambrai », occupe l’une des positions les plus septentrionales de la France métropolitaine. L’hiver y est d’autant plus rude, et les pare-brise exposés aux gels parfois durs. La réparation de pare-brise à Cambrai est donc pour beaucoup une nécessité, en hiver mais aussi le reste de l’année.

Comme bon nombre d’agglomérations françaises, celle de Cambrai peut heureusement compter sur des enseignes spécialisées, à l’instar de Carglass® qui a naturellement son centre de réparation de pare-brise à Cambrai.