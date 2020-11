Occasions : Quels sont les modèles les plus vendus avec des compteurs trafiqués ?

L’entreprise CarVertical a mené une étude pour tenter d’éclaircir les modèles les plus souvent trafiqués au niveau du compteur, sur le marché de l’occasion. Après avoir analysé plus de 500.000 véhicules sur cette dernière année, l’entreprise nous dresse un rapport très intéressant.

BMW en tête du classement

Comme l’indique clairement cette infographie, les modèles les plus manipulés au niveau du compteur sont en provenance de BMW. Dans le top 15, les six premiers appartiennent en effet à la marque à l’hélice. Nous retrouvons ensuite des Audi, Mercedes Volkswagen et Skoda.

Selon l’entreprise, 34% des BMW Série 7 analysées sont équipées d’un compteur falsifié. La meilleure BMW s’en sort avec un score de 16,2%; il s’agit de la Série 1. Selon le graphique, le meilleur élève de la liste demeure le Volkswagen Transporter, avec un taux de falsification de 6,1%.

Rappelons tout de même que ce rapport n’évoque que les véhicules les plus recherchés sur CarVertical. Il ne reflète donc pas forcément la tendance réelle des véhicules trafiqués sur le marché mondial.

Le diesel beaucoup plus concerné

Cette étude nous montre également que certains types de motorisations sont plus sujets à être manipulés. Par exemple, sur la BMW Série 7, 77,7% (beaucoup de 7….) sont équipées d’une motorisation diesel. Dans le même temps, un VW Touareg n’aurait que 2% de chances d’être trafiqué en version essence. Globalement, nous constatons que les véhicules diesel sont plus à risque.

Une technique de plus en plus compliquée

L’évolution technologique des véhicules rend toutefois la pratique de la modification de kilométrage de plus en plus compliquée. De manière générale, nous pouvons observer que les véhicules les plus trafiqués de l’enquête ont presque tous été produits entre 2005 et 2012.

Quels sont les pays les plus touchés ?

Les pays les plus concernés par le traffic de compteurs sont souvent situés en Europe de l’est. En France, le rapport n’évoque « que » 3,08% de véhicules trafiqués. Les USA s’en sortent avec un score similaire. Le moins bon élève est la Roumanie, affichant un taux de falsification de 11,50%.

Comment ne pas tomber dans le panneau ?

Si les véhicules trafiqués se font de plus en plus rares sur les productions modernes, il reste malheureusement tout à fait possible d’acheter un véhicule au compteur trafiqué. Afin d’éviter de tomber dans le panneau, nous vous conseillons de bien analyser le véhicule d’un point de vue visuel. Dans le même temps, essayez, dans la mesure du possible, de récupérer un maximum de documents, tels que des factures d’entretien ou de réparations.

CarVertical, à l’origine de cette étude, propose un site vous permettant de faire ce travail pour vous. En croisant des données émanant de nombreuses bases de données, leur site vous permet de savoir si votre véhicule a été volé, accidenté, ou trafiqué au niveau du compteur.