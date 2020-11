Choisir son assurance auto

Qu’est ce que l’assurance auto ?

Il s’agit d’un contrat à souscrire obligatoirement lorsque l’on est propriétaire d’un véhicule. Cette assurance obligatoire est appelée aussi « au tiers ». L’assurance auto garantie la responsabilité civile avant tout. Elle couvre les dommages physiques et matériel qui peuvent être causés à un tiers.

Les options des assurances auto

En réalité, il n’y a qu’une assurance auto. C’est l’assurance obligatoire. À cela s’ajoute un grand nombre d’options. On peut par exemple choisir l’assurance auto tout risque qui couvre au-delà de la responsabilité civile. Il est possible d’ajouter des garanties telles que la garantie constructeur qui peut aider dans le cas d’un litige. Enfin, il existe de nombreuses garanties du véhicule comme le pour le vol, le bris de glace, dommages. On peut également choisir une assurance auto au km qui peut être intéressante pour ceux qui font peu de kilomètres avec leur véhicule. Toutes ses garanties et options font bien entendu varier le prix de l’assurance.

Quelle assurance choisir ?

Lorsque l’on vient d’acquérir un véhicule flambant neuf il est préférable de l’assurer avec des garanties en options tels que le vol, les dommages ou même le risque de catastrophe naturelle. Au contraire, un véhicule très ancien, un peu abîmé ne nécessite pas autant d’options et il est alors préférable de l’assurer au minimum ou au tiers. Il faut également prendre en compte l’usage que l’on fait de son véhicule. Fait on beaucoup de kilomètres, roulant nous plus en ville ou en campagne. Les risques ne sont pas les mêmes. Il est toujours préférable de se prendre conseil auprès d’assurances. on peut par exemple se fier à des assurances connues et faire le bon choix d’assurance auto avec Axa peut être judicieux. En effet, les assurances peuvent vraiment vous guider dans vos choix et modifier s’il le faut vos options au cours de la durée d’un contrat.

L’assurance auto est obligatoire. Toutefois, il peut être parfois intéressant d’opter pour des options et garanties supplémentaires. Selon notre véhicule, notre usage et même notre environnement, les assurances auto proposent des garanties complémentaires variées et qui peuvent parfois être fortement nécessaires.