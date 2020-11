Carte grise, comment faire sa demande ?

Les avantages des services de carte grise en ligne

Depuis quelques années, le gouvernement a décidé de moderniser les démarches de carte grise. La mise en place de ce système vise à réduire les pertes de temps aux automobilistes. Le système a également permis de libérer du personnel pour effectuer d’autres missions importantes. L’état a donc prévu une plateforme dédiée au traitement des dossiers concernant les cartes grises. Il s’agit de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Cependant, plusieurs autres plateformes offrent un service carte grise comme l’ANTS et parfois en mieux.

En effet, les autres plateformes en ligne sont créées et gérées par des professionnels du monde automobile. Il s’agit généralement d’agences spécialisées, de garagistes reconnus ou de concessionnaires qui permettent d’accélérer le processus d’obtention. En 24 h, vous pourrez déjà recevoir votre certificat d’immatriculation provisoire directement par e-mail. Quelques jours plus tard, le certificat officiel vous sera envoyé dans votre boîte de lettres par l’imprimerie nationale.

L’autre avantage considérable des sites dédiés est l’assistance personnalisée dont vous bénéficierez. Avant la constitution des dossiers, les experts seront à votre service pour répondre à toutes vos préoccupations. Ils pourront par exemple s’assurer de la conformité de vos documents. Vous n’aurez aucunement besoin de vous déplacer ou de revenir plusieurs fois. Depuis votre canapé, vous pouvez effectuer toutes les démarches nécessaires. Ils sont disponibles 24 h/24 et 7 jours/7, inclus les jours fériés.

La demande proprement dite

Afin d’effectuer votre demande, il est nécessaire de choisir un site agréé et d’y créer un compte. Pour cela, il vous faudra entrer quelques informations élémentaires pour ouvrir un compte et vous connecter. Vous remplirez ensuite un formulaire en fonction de vos besoins. En effet, les sites sont disposés à vous aider autant pour une première immatriculation que pour un renouvellement ou un duplicata. Vous aurez à renseigner des informations telles que :

le type de voiture ;

l’adresse du titulaire ;

l’année du véhicule ;

la puissance du véhicule ;

le taux de rejet de CO2;

le type de carburant…

S’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il faudra ajouter l’ancienne carte grise et renseigner le numéro d’immatriculation. Vous devrez ensuite regrouper sous version numérique, les documents justificatifs nécessaires à savoir :

une pièce d’identité valide ;

l’attention d’assurance du véhicule ;

un document datant de moins de 6 mois qui atteste votre domicile ;

le formulaire cerfa 13750 ;

la déclaration de cession ;

le permis de conduire du propriétaire du véhicule ;

la déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion ;

un livret de famille ou une attestation signée par l’un des époux en cas de copropriétaires mariés.

Les suites de la demande

Ce n’est qu’après avoir effectivement réuni tous les justificatifs et envoyé le dossier que vous pourrez vous attendre à recevoir le certificat provisoire puis la carte grise. Vous recevrez un numéro de dossier et un accusé d’enregistrement qui vous permettra de suivre votre demande. Il faut noter que le certificat provisoire doit être imprimé et garder sur soi en attendant la réception du titre définitif. Il est valable pendant 1 mois.

Le coût d’une carte grise dépend de nombreux critères tels que la taxe sur les véhicules et les redevances d’acheminement. Il dépend également du professionnel qui vous offre la téléprocédure. Néanmoins, il faut savoir que le payement s’effectue uniquement par carte bancaire. Si vous souhaitez payer par chèque, il faudra vous adresser à un professionnel privé.