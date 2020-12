Bruxelles : La taxe kilométrique approuvée – Premiers tests en 2021

En 2021, le passage à 30 km/h de la quasi-totalité du territoire de Bruxelles sera accompagné de la mise en place d’une taxe au kilomètre, qui remplacera les taxes de circulation et de mise en circulation pour ses habitants.

Le gouvernement bruxellois a effectivement approuvé la mise en place de ce système, dans l’optique de désengorger son centre-ville. Concrètement, cette nouvelle taxe au kilomètre, qui variera en fonction du type de véhicule et de l’heure de circulation, viendra remplacer les classiques taxes de circulation et de mise en circulation.

Le système visera donc à augmenter le montant de la taxe lors des heures de pointe et d’instaurer un coefficient de prix, qui variera selon la puissance du véhicule. Dans le même temps, le gouvernement précise que les véhicules annonçant plus de 15 chevaux fiscaux devront malgré tout s’acquitter du paiement de la taxe de mise en circulation. La libre circulation des bruxellois sera assurée, sans paiement de taxe supplémentaire pour la Flandre et la Wallonie.

En revanche, les visiteurs devront, pour leur part, opter pour un pass journalier, dont le prix est d’ores et déjà fixé à 6 €. L’année 2021 servira principalement à s’assurer du bon fonctionnement du système de taxation. Son application officielle est prévue pour 2022.