L’utilité des barres de toit pour partir en vacances

La barre de toit est une longue tige, fabriquée en aluminium ou en acier, qui s’installe au niveau du toit de la voiture, en parallèle aux portières latérales. Cet accessoire auto est toujours livré en paire. Conçus pour le transport de marchandises au niveau du pavillon de la voiture, les barres de toit sont indispensables lors des voyages et spécialement pour partir en vacances.

Des équipements pratiques adaptés à tous les modèles de voiture

Les barres de toit font généralement partie des équipements de base que l’on retrouve sur les modèles de voitures spacieuses dédiés aux longs trajets et aux déplacements en groupe comme les crossovers, les SUV, les véhicules en version break (ou familiale), les tout-terrains. Ces accessoires servent, avant tout, pour le transport d’objets divers. Quoique, certains constructeurs ou propriétaires s’en servent comme des éléments décoratifs.

Les barres de toit sont, par ailleurs, fournies en option et sont vendues auprès des enseignes spécialisés. Ces équipements se déclinent dans des dimensions, des formes, des coloris et des motifs très variés pour s’adapter à tous les types, toutes les marques, tous les modèles de voiture et à toutes les préférences. Il existe notamment des versions destinées pour les petites voitures et les voitures de taille moyenne telles que les citadines et les voitures compactes.

La meilleure solution pour transporter facilement les équipements encombrants

Vous partez en vacances à la montagne, à la mer ou à la campagne ? Peu importe votre destination, vous auriez sûrement besoin de barres de toit pour transporter aisément les équipements nécessaires pour la pratique des différentes activités de plein air.

Alors, n’hésitez pas à équiper votre voiture de barres de toit. Ainsi, vous pourriez emmener les skis, les vélos, les planches de surf, etc., durant le trajet pour rejoindre la destination (et au retour) mais aussi et surtout dans vos déplacements sur place, à la recherche des meilleurs spots et/ou circuits.

Un espace de rangement supplémentaire

Les barres de toit s’avèrent notamment nécessaires sur les voitures dotées d’un coffre de rangement étroit. Ces accessoires permettent le transport des bagages et autres marchandises sur le toit de la voiture, et ainsi, de gagner un espace de rangement beaucoup plus vaste, s’étendant sur une grande partie de la longueur et sur toute la largeur de la carrosserie.

Certains fabricants d’équipements de voiture proposent même des coffres de rangement spéciaux, à installer sur le pavillon du véhicule, au niveau des barres de toit.

Un confort accru et une sécurité optimale pendant le voyage

Outre ses avantages pratiques, les barres de toit contribuent aussi à accroître le niveau de confort et de sécurité des voyageurs.

D’une part, les occupants de la voiture peuvent se mettre complètement à leur aise tout au long du trajet, sans les gros sacs et autres bagages à leurs pieds.

En outre, le conducteur peut profiter d’une visibilité optimale au niveau du pare-brise arrière parfaitement dégagé. Cela garantit la sécurité de tous les occupants de la voiture, des autres automobilistes et des autres usagers de la route.