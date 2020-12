Comment financer son achat automobile ?

L’achat d’une automobile est un projet qui nécessite un budget conséquent. De plus, le coût de la voiture n’est pas la seule charge à prendre en considération. D’autres frais tels que la souscription à une assurance auto, le carburant, la carte grise et le contrôle technique viennent s’ajouter. Par conséquent, l’acquisition d’une voiture est une dépense qui fragilise considérablement les finances de l’acheteur. Heureusement, il existe plusieurs moyens qui permettent aux consommateurs de financer l’acquisition de leur véhicule Renault. Alors, quelles sont les alternatives pour acheter une voiture sans se ruiner ?

Le leasing auto

De nombreuses personnes tournent le dos à la solution du crédit automobile parce qu’elle ne correspond pas toujours à ce qu’elles veulent. Si vous faites partie de cette catégorie, vous pouvez opter pour le leasing Renault avec ou sans option d’achat à la clé. Le leasing automobile avec option d’achat (LOA) est une alternative qui se répand de plus en plus sur le marché des automobiles. En effet, cette solution est très pratique, car elle vous permet de rouler à bord d’un véhicule récent et de pouvoir le changer en fonction de vos préférences.

Elle présente aussi un bénéfice financier non négligeable, puisque lorsque le contrat de location avec option d’achat arrive à son terme, vous pouvez devenir le propriétaire de la voiture et vous n’aurez qu’à payer un supplément, qui ajouté aux loyers mensuels que vous avez déjà payés constitue la somme d’achat de votre voiture.

Vous pouvez également opter pour une location longue durée (LLD). Cette solution diffère du leasing auto puisque dans ce cas, vous ne pourrez pas devenir propriétaire de l’automobile à la fin du contrat de location. Par contre, vous avez la possibilité de conduire une voiture neuve à moindre coût. Le principal atout d’un contrat de LLD est que vous ne supportez pas les charges qui gravitent autour de la voiture, à savoir l’assurance, l’entretien, les pneus, etc. Néanmoins, le nombre de kilomètres accordé sur une année est limité. De fait, si vous roulez au-delà du plafond établi, il faudra payer des pénalités.

Le crédit automobile

Si vous ne pouvez pas payer votre voiture Renault au comptant et que vous ne souhaitez pas passer par la case location avant de l’acheter, vous avez la possibilité de solliciter un prêt automobile. Pour ce faire, vous devez vous adresser à une banque afin de lui soumettre votre projet et votre dossier. Les offres de crédit auto proposées par les organismes bancaires sont assez fournies et variées. Vous pouvez donc obtenir un prêt auto affecté. Il est question d’un crédit à la consommation réservé à l’acquisition de votre voiture.

La banque ou le concessionnaire peuvent vous prêter la somme correspondant au montant exact du véhicule. L’argent ne vous sera pas remis en mains propres. Le prêteur (la banque ou le concessionnaire) verse directement la somme au vendeur du véhicule. Vous pouvez également opter pour un prêt personnel. Ce crédit vous permet d’emprunter auprès d’un organisme bancaire un montant supérieur ou inférieur au coût de la voiture Renault qui vous intéresse.