Vidéo : Hennessey s’occupe de la Cadillac CTS-V !

Le préparateur texan Hennessey a récemment dévoilé une vidéo ayant pour but de présenter la dernière nouveauté du moment : une Cadillac CTS-V développant une puissance folle de 1000 chevaux et 1309 Nm de couple.

D’origine, ce monstre proposé par Cadillac est animé par un V8 6,2l compressé dont la puissance atteint déjà 640 chevaux et 854 Nm. Naturellement, ce n’est pas assez pour Hennessey, qui a décidé de revoir complètement le moteur, dans le but de lui faire délivrer tout son potentiel. Il est ainsi associé à un nouveau compresseur plus performant, de nouveaux arbres à cames et des pistons renforcés. Enfin, une nouvelle ligne d’échappement se charge de peaufiner le résultat. La préparation inclut également un nouveau système de refroidissement et une cartographie moteur sur mesure.

En plus de dégager une sonorité incroyable, la CTS-V est désormais en mesure d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes, malgré l’envoi de toute la puissance sur les roues arrière. Le 400 mètres est pour sa part réalisé en 10,1 secondes avec une vitesse maximale de 217,26 km/h.