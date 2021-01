Assurer une voiture par internet

A une époque où de plus en plus d’achats passent par internet, il est tout naturel de se demander s’il est déjà possible de souscrire à une assurance auto en ligne. La réponse est : oui.

Depuis quelques années, l’essor de l’e-commerce pousse de nombreuses entreprises à digitaliser leurs services. C’est le cas de certaines compagnies d’assurance auto, telles que Assurpeople, qui proposent des solutions permettant d’assurer son véhicule sans avoir à décrocher son téléphone ou même à se rendre chez un courtier.

En plus d’être un véritable gain de temps, cette solution présente plusieurs avantages :

Avant l’achat d’un véhicule, vous êtes fixé en quelques minutes sur le montant de la prime;

La demande ne prend généralement pas plus de cinq minutes. Le montant de la prime est connu directement

Visant principalement les jeunes, ce service a également pour avantage de faciliter la souscription d’une assurance auto adaptée, même pour ceux n’ayant jamais été assurés dans le passé. Dans le cas d’Assurpeople, le formulaire en ligne permet aux conducteurs résiliés pour non paiement de prime, pour sinistres et conducteurs malussés de malgré tout recevoir une offre.

Quels documents prévoir pour assurer son auto en ligne ?

Afin de dresser un contrat en bonne et due forme, il suffit de se munir de la carte grise du véhicule, de son permis de conduire et des documents relatifs aux éventuels précédents assureurs. Avec ces documents en votre possession, seules quelques heures peuvent séparer la demande de devis de l’émission d’une attestation d’assurance virtuelle, permettant déjà de prendre la route en étant couvert.

Qu’en est-il du service client ?

En règle générale, les compagnies ne gérant que des demandes en ligne bénéficient d’une hotline joignable 24h/24 et sept jours sur sept. Elle permet de répondre aux questions que le conducteur se pose et également de lancer toutes les procédures liées à un sinistre.

Quels sont les avantages de souscrire à une assurance auto en ligne ?

Comme indiqué plus haut, la souscription à une assurance auto en ligne présente quelques avantages. Le premier est sans conteste le gain de temps. La simulation de prime peut être réalisée à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit. De plus, elle ne prend que quelques minutes.

L’autre principal avantage concerne l’anticipation des frais d’assurance avant l’achat d’un véhicule. Cela s’avère par exemple très utile pour les personnes souhaitant faire leur choix parmi de nombreuses voitures; plus besoin d’appeler son courtier à de nombreuses reprises.

Enfin, les assurances “en ligne” ont pour avantage de fonctionner avec des frais réduits : pas d’intermédiaire, pas de frais d’agence, … Cela leur permet donc généralement de proposer des tarifs plus avantageux que ceux des compagnies classiques.

Est-il possible de regrouper ses contrats avec une assurance en ligne ?

Certaines personnes disposent de toutes leurs polices d’assurance au sein de la même compagnie. Dans le cas d’une assurance en ligne, il est aussi possible de regrouper ses contrats, octroyant souvent au passage des réductions intéressantes. Chez Assurpeople, par exemple, il est possible de regrouper ses assurances auto, habitation, deux roues via un simple appel téléphonique.

Si l’assurance en ligne ne remplacera probablement jamais le contact avec un courtier, pouvant offrir un service sur mesure à des clients ayant des besoins très spécifiques, cette solution d’assurance en ligne présente de nombreux avantages pour les personnes désireuses d’assurer leur véhicule au meilleur prix et rapidement, sans pour autant craindre une couverture moins efficace.