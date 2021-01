Chaque année, on compte par milliers le nombre de personnes qui optent pour des vacances en camping-car. Et pour cause, ce mode de voyage garantit une sensation de liberté et des moments de découverte en toute autonomie de nouvelles destinations. Mais avant de faire une telle expédition, il est nécessaire de se demander comment préparer son voyage en camping-car. Voici donc une liste de l’essentiel à savoir pour réussir votre road trip.

La préparation du camping-car avant le départ

Le camping-car n’est pas un moyen de déplacement que vous utilisez de façon régulière. Par conséquent, puisqu’il ne sert que rarement, vous devez procéder à son dépoussiérage. Il est essentiel que vous vérifiiez le ventilateur d’air pulsé du combiné, le réfrigérateur, le conduit extérieur des gaz brûlés et le circuit d’eau. Vous devez aussi procéder aux vérifications techniques de ce véhicule. Pour ce faire, il est nécessaire que vous vous assuriez de la pression des pneus. Pensez également à contrôler le niveau d’huile, le liquide de refroidissement, le lave-glace, les indicateurs tels que les clignotants, les feux de route, etc. En somme, il est primordial que vous preniez les dispositions idoines afin que le camping-car soit prêt pour le voyage. Au besoin, servez-vous d’un tutoriel sur le camping car pour mieux le préparer au voyage.

Faire un test avant le départ

La conduite d’un camping-car nécessite un temps d’adaptation. Afin que les manœuvres ne soient pas compliquées en cours de route, vous devez réaliser des tests. Ce sera pour vous l’occasion de vous entraîner à manier le véhicule et à réaliser des virages. Un parking ou une rue calme suffira pour vous exercer avant la grande expédition que vous préparez. Toutefois, il est important que vous chargiez ce moyen de déplacement avant ce test. Vous devez de même retenir que l’appréhension des obstacles, du freinage et des virages ne se fait pas comme si vous utilisiez une voiture en raison du gabarit du véhicule.

La nécessité de bien charger votre camping-car

Vous avez certes un camping-car dans lequel vous pourrez mettre plusieurs indispensables, mais encore faut-il qu’il respecte le poids total autorisé en charge (PTAC). Par conséquent, vous ne pourrez donc pas charger le camping-car comme les véhicules ordinaires. Quant aux objets lourds, ils doivent rester le plus bas possible pour prévenir les chutes. Vous devez ranger les bagages légers en hauteur. Il est de même indispensable que vous réalisiez la check-list vacance camping-car de tout ce dont vous aurez besoin afin de faire le tri des plus importants.

Définir votre itinéraire à l’avance puis réserver des emplacements

Bien que le voyage en camping-car vous offre la liberté d’aller et de venir à votre guise, de préparer vos circuits à la dernière minute ou d’improviser, il est toutefois indispensable d’avoir en votre possession une carte routière camping-car. C’est sur celle-ci que figureront tous les lieux où vous pourrez marquer des arrêts, les aires et les services. Quant aux aires de campings, elles représentent des endroits surs où vous pourrez passer la nuit sans être inquiété par les voleurs.

Prévoir un budget pour votre voyage en camping-car

Une expédition avec ce type de véhicule implique forcément des dépenses. Il sera donc utile de faire le point des dépenses que vous aurez à effectuer. Parmi les éléments qui vous aideront à définir plus aisément votre budget, on retrouve la carburation en fonction du camping-car, le gaz à acheter ou à louer, le remplissage des réservoirs d’eau propre, les emplacements de camping, etc.

Autres préparatifs avant le jour J

Pour votre expédition, la vérification de votre assurance est un point à ne pas négliger. Aucun des éléments qui la composent ne doit être banalisé, car il y va de votre intérêt. Aussi faut-il que le nombre de voyageurs soit en adéquation avec les places assises indiquées par la carte grise. Lorsque le voyage est prévu hors de votre territoire d’origine, c’est-à-dire à l’étranger, vous devez être certain que l’assurance vous remboursera la taxe douanière. Assurez-vous également d’être en phase avec la charte de bonne conduite du voyageur en camping-car. Celle-ci est fondée sur RESPECT qui implique :

Respecter la nature

Éviter le regroupement

Stationner dans les lieux appropriés

Privilégier le commerce local

Être courtois et discret

Communiquer avec autrui

Tenir l’ensemble de ces engagements.