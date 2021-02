Diesel Euro 6 : Interdiction complète à Bruxelles pour novembre 2027 ?

Alors que les conditions salon touchent à leur fin, de nombreux automobilistes ont remplacé leur ancien véhicule pour un modèle plus récent/écologique. Si les modèles électrifiés rencontrent un grand succès auprès des entreprises, beaucoup d’automobilistes particuliers optent encore pour du diesel.

Malheureusement pour eux, même l’achat d’un moteur diesel répondant aux normes Euro 6 (6a, 6b, 6c et 6d-temp) ne devrait plus leur permettre de franchir les portes de Bruxelles dès novembre 2027. En effet, le cdH a fait part de son intention d’appliquer ce projet, dans le but d’accélérer le renouvèlement du parc automobile vers le tout électrique.

De son côté, la fédération pétrolière belge s’insurge devant cette annonce, en mettant en avant les nombreux efforts mis en place sur les motorisations diesel récentes, répondant généralement de manière plus que probante aux dernières normes en matière d’émissions de NOx.

Affaire à suivre !