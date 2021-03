Car-Pass : Une diminution de 25% du kilométrage en Belgique (2020)

Selon l’organisme Car-Pass, le belge moyen a roulé 4.264 kilomètres en moins que d’habitude en 2020. Sans grande surprise, ce recul impressionnant est dû aux confinements, interdictions de voyager et au télétravail, massivement utilisé en entreprise.

Grâce aux données récupérées via des relevés de compteurs lors de contrôles techniques ou de passages au garage, l’association Car-Pass a dressé son bilan annuel. Durant le premier trimestre 2020, le kilométrage n’a pas diminué en comparaison à celui de 2019. En mai, lors de la timide reprise des habitudes, les premiers relevés de compteurs ont montré les effets du confinement.

Les véhicules qui passent alors dans les ateliers (par exemple pour le montage des pneus d’été) ont parcouru en moyenne 2 205 km de moins par an qu’en mai 2019. Cette moyenne annuelle continue à diminuer progressivement mois après mois. En décembre, un déclin plus marqué est à nouveau constaté. Il a sans doute été causé par le deuxième confinement (partiel) en novembre. Une voiture a parcouru en moyenne 13 965 km en 2020, soit une diminution de 4 246 km par rapport à 2019. On peut également conclure que plus de la moitié de cette baisse est due au confinement du printemps.

Une plus grande baisse de kilométrage sur les Euro 6

En analysant les chiffres, il est intéressant de constater que si les véhicules Euro 6 sont en moyenne deux fois plus utilisés que les véhicules plus anciens, ce sont les véhicules repris sous cette norme qui connaissent la plus grande chute de kilométrage. Rien d’étonnant quand on sait que la jeunesse du parc automobile belge est en partie rendue possible par les voitures de société… dont les employés ont pour beaucoup été contraints d’opter pour le télétravail.

Alors qu’une Euro 6 couvrait encore 23 599 km en moyenne par an en 2019, en 2020, ce chiffre n’était que de 17 957. Une différence de 5 642 km. Pour une Euro 3, la moyenne est passée de 10 915 à 8 651 km (-2 264 km). On constate que le graphique des Euro 5 et 6 continue de baisser au second semestre, tandis que celui des anciennes Euro 3 et 4 reste stable.